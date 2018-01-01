Маркус Рива снимает клип на песню «Свадхистхана»
В съемочном процессе принимают участие всё та же латвийская команда, которая, под руководством самого Маркуса, создала такие видео, как: «Река любви» и «Не зови». А главная героиня нового музыкального видео уже знакома зрителям по клипу «Южные ветра» - популярная телеведущая Яна Шуйгина.
По словам Маркуса, Яна прекрасная девушка, которая украшает каждое музыкальное произведение.
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В клипе на песню «Свадхистхана» не будет ярко выраженной сюжетной линии. Это была цель Маркуса, так как сама песня берёт на себя большой смысл.
Маркус Рива говорит:
Я хочу, чтобы зрители просто видели красивый и яркий видеоряд и погружались в тему «Свадхистханы».
Напомним, что в новой песне Маркус Рива решил разобраться с вопросом любви, обращаясь за помощью к внутреннему голосу, которым говорят наши чакры.
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Свадхистхана - вторая чакра человека, расположенная в нижней части живота и отвечающая за сексуальные желания. Свадхистана рождает наше половое влечение, при этом она не отвечает за продолжение рода, она хочет удовольствия и разнообразных эмоций во время секса здесь и сейчас.
Новую видео работу Маркуса Рива можно будет увидеть уже в августе.
Напомним также, что стало известно, с кем целуется Лобода в новом клипе. Подробнее по ссылке.
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