Маркус Рива снимает клип на песню «Свадхистхана»

Спустя неделю после премьеры песни с «непонятным» для многих названием - «Свадхистхана» - Маркус Рива снимает клип в Риге.

В съемочном процессе принимают участие всё та же латвийская команда, которая, под руководством самого Маркуса, создала такие видео, как: «Река любви» и «Не зови». А главная героиня нового музыкального видео уже знакома зрителям по клипу «Южные ветра» - популярная телеведущая Яна Шуйгина.

По словам Маркуса, Яна прекрасная девушка, которая украшает каждое музыкальное произведение.

Маркус Рива на съемках клипа пресс-служба

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В клипе на песню «Свадхистхана» не будет ярко выраженной сюжетной линии. Это была цель Маркуса, так как сама песня берёт на себя большой смысл.

Маркус Рива говорит:

Я хочу, чтобы зрители просто видели красивый и яркий видеоряд и погружались в тему «Свадхистханы».

Напомним, что в новой песне Маркус Рива решил разобраться с вопросом любви, обращаясь за помощью к внутреннему голосу, которым говорят наши чакры.

Маркус Рива на съемках клипа пресс-служба

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Свадхистхана - вторая чакра человека, расположенная в нижней части живота и отвечающая за сексуальные желания. Свадхистана рождает наше половое влечение, при этом она не отвечает за продолжение рода, она хочет удовольствия и разнообразных эмоций во время секса здесь и сейчас.

Новую видео работу Маркуса Рива можно будет увидеть уже в августе.

Напомним также, что стало известно, с кем целуется Лобода в новом клипе. Подробнее по ссылке.