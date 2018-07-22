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Бойфренд Джорджа Майкла рассекретил причину смерти певца

Комментариев: 2
Джордж Майкл неоднократно пытался наложить на себя руки.
Джордж Майкл
Джордж Майкл
GettyImages.com

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Знаменитый певец Джордж Майкл умер 25 декабря 2016 года в Великобритании. Согласно озвученным результатам вскрытия и экспертиз показали, музыкант умер “по естественным причинам“. Накануне бойфренд Джорджа Майкла — Фади Фаваз признался, что певец неоднократно пытался наложить на себя руки. 

Фади Фаваз и Джордж Майкл
Фади Фаваз и Джордж Майкл
GettyImages.com

53-летний артист пролежал сутки после смерти в своем доме, прежде чем его нашли. Несмотря на опубликованный отчет следователей о естественной смерти Майкла, точное время смерти никогда не было обнародовано в сети по просьбе его семьи. 

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Однако спустя время издание The Sun опубликовало письмо Фаваза, где тот утверждает, что Джордж ушел из жизни по своей воле. Фади также отметил, что Джордж Майкл ушел из жизни в день рождения своей матери, которой не стало в 1997 году. 

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Теги: Джордж Майкл, самоубийство
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  22.07.2018, 16:35
Оценка:  0
pусский
Пидapacы!
Абракадобр    22.07.2018, 16:20
Оценка:  0
Абракадобр
И женитьба на мужике не помогла.А живи он с женщиной..))
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