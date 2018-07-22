Бойфренд Джорджа Майкла рассекретил причину смерти певца

Джордж Майкл неоднократно пытался наложить на себя руки.

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Знаменитый певец Джордж Майкл умер 25 декабря 2016 года в Великобритании. Согласно озвученным результатам вскрытия и экспертиз показали, музыкант умер “по естественным причинам“. Накануне бойфренд Джорджа Майкла — Фади Фаваз признался, что певец неоднократно пытался наложить на себя руки.

Фади Фаваз и Джордж Майкл GettyImages.com

53-летний артист пролежал сутки после смерти в своем доме, прежде чем его нашли. Несмотря на опубликованный отчет следователей о естественной смерти Майкла, точное время смерти никогда не было обнародовано в сети по просьбе его семьи.

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Однако спустя время издание The Sun опубликовало письмо Фаваза, где тот утверждает, что Джордж ушел из жизни по своей воле. Фади также отметил, что Джордж Майкл ушел из жизни в день рождения своей матери, которой не стало в 1997 году.

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