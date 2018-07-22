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Памяти Богдана Ступки: интересные факты о гениальном актере

Комментариев: 3
В годовщину смерти выдающегося актера вспоминаем интересные и малоизвестные факты из жизни Богдана Ступки.
Богдан Ступка
Богдан Ступка
Фото из открытых источников

22 июля 2012 умер легендарный украинский актер Богдан Сильвестрович Ступка. Актер, сыгравший более сотни персонажей на сцене театра и столько же в кино, стал целой эпохой и символом украинского кинематографа. Сегодня Ivona рассказывает несколько малоизвестных фактов о выдающемся украинце. 

Богдан Ступка
Богдан Ступка
Фото из открытых источников

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  • Маленький Богдан все детство провел за кулисами театра — его отец пел в хоре Львовского оперного театра, а дядя был солистом. Кроме того, тетя Ступки работала главным концертмейстером Львовской оперы. 
  • Богдан в детстве не мечтал быть актером. Мальчиком он планировал врачом, а в подростковом возрасте пытался поступить на химический факультет Львовской политехники, однако провалил экзамены. 
  • Свою первую роль в кино (“Белая птица с черной отметиной“ режиссера Юрия Ильенко) Ступка получил из-за скандала. Сценарий к ленте писали совместно Ильенко и актер Иван Миколайчук, который должен был сыграть украинского националиста Ореста Звонаря, но ему помешала цензура. Поэтому роль отдали малоизвестному актеру из театра Богдану Ступке. 
  • В 2008 году на 67 день рождения Ступки, работники Андрушевской астрономической обсерватории назвали в его честь астероид, который открыли в ночь на 27 августа. Официальное название астероида - 269 252 Богданступка. 

Ранее стали известны победители 9-го Одесского международного кинофестиваля.  

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Теги: Богдан Ступка, интересные факты, годовщина
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Комментариев (4)
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vseass    22.07.2018, 15:23
Оценка:  0
vseass
Это был последний Великий Украинский Актёр.Вечная память Богдану Сильвестровичу.
Vendetta_UA___    22.07.2018, 14:49
Оценка:  0
Vendetta_UA___
"Пускай славится в веках русская земля" -- Тарас Бульба (Ступка)
Gerda-50    22.07.2018, 14:36
Оценка:  0
Gerda-50
И это правда !
pусский  (аноним)  22.07.2018, 14:32
Оценка:  +1
pусский
А ещё он тайно любил Путина, и эту истину никуда не денешь!
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