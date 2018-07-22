Памяти Богдана Ступки: интересные факты о гениальном актере

В годовщину смерти выдающегося актера вспоминаем интересные и малоизвестные факты из жизни Богдана Ступки.

22 июля 2012 умер легендарный украинский актер Богдан Сильвестрович Ступка. Актер, сыгравший более сотни персонажей на сцене театра и столько же в кино, стал целой эпохой и символом украинского кинематографа. Сегодня Ivona рассказывает несколько малоизвестных фактов о выдающемся украинце.

Богдан Ступка Фото из открытых источников

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Маленький Богдан все детство провел за кулисами театра — его отец пел в хоре Львовского оперного театра, а дядя был солистом. Кроме того, тетя Ступки работала главным концертмейстером Львовской оперы.

Богдан в детстве не мечтал быть актером. Мальчиком он планировал врачом, а в подростковом возрасте пытался поступить на химический факультет Львовской политехники, однако провалил экзамены.

Свою первую роль в кино (“Белая птица с черной отметиной“ режиссера Юрия Ильенко) Ступка получил из-за скандала. Сценарий к ленте писали совместно Ильенко и актер Иван Миколайчук, который должен был сыграть украинского националиста Ореста Звонаря, но ему помешала цензура. Поэтому роль отдали малоизвестному актеру из театра Богдану Ступке.

В 2008 году на 67 день рождения Ступки, работники Андрушевской астрономической обсерватории назвали в его честь астероид, который открыли в ночь на 27 августа. Официальное название астероида - 269 252 Богданступка.

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