Победитель «Танців з зірками» впервые станет отцом

Хореограф и танцор Игорь Кузьменко, партнер Натальи Могилевской по проекту «Танці з зірками», готовится стать папой.

Игорь Кузьменко с женой Александрой готовятся впервые стать родителями.

Об этом танцовщик сообщил в эксклюзивном интервью журналу «Теленеделя». Игорь поделился воспоминаниями о моменте, когда узнал, что станет отцом:

Жена хотела устроить сюрприз. Но мы давно мечтали о ребенке и шли к этому, так что я постоянно в нее спрашивал: «Нет? Еще нет?“. В итоге, когда оказалось, что «да», она не удержалась и сразу же призналась.

Игорь Кузьменко с женой пресс-служба канала 1+1

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Как оказалось, ради участия в проекте победитель прошлого сезона отложил свадьбу с любимой. Но после окончания шоу сделал ей сюрприз, в День всех влюбленных пригласив в ЗАГС:

Планировали сыграть свадьбу в августе прошлого года - определились с заведением, где хотим праздновать, с количеством гостей. Но не сложилось из-за проекта. Думали перенести чуть дальше. Но оказалось, что дальше у меня тоже очень плотный график - мастер-классы по Украине, концерты Натальи Могилевской, на которых она просила меня станцевать, подготовка 16 пар к благотворительному балу, который проходил в горадминистрации... Так что решили для начала просто расписаться - без свадьбы. Вернее, я решил - жена даже не знала об этом. Устроил ей сюрприз, приведя 14 февраля в ЗАГС. Вечером отпраздновали с родными, а уже ночью я выехал в Киев - у меня там было мероприятие. Позже, когда будет больше времени, устроим нормальную свадьбу - такую, о которой мечтает жена.

Игорь Кузьменко с женой пресс-служба канала 1+1

Увидят ли зрители телеканала «1 + 1» Игоря Кузьменко в следующем сезоне «Танців з зірками», премьера которого состоится осенью, скоро станет известно. А пока продолжается #танціззіркамиchallenge, звездная эстафета участников нового сезона, в рамках которой звезды передают танцевальный вызов друг другу с приглашением выйти на легендарный паркет проекта. Так приняли вызов и согласились стать участниками проекта Иракли Макацария и Маша Ефросинина, которая передала челлендж известном боксеру Денису Беринчику. Ответ спортсмена зрители узнают совсем скоро.

Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете.

Напомним также, что хит Русланы “Світанок“ отпраздновал свой 20-й юбилей. Подробнее по ссылке.