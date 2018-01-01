«Коли тиша заговорила»: Национальная опера Украины присоединилась к проекту о потере слуха

Украинские артисты и Национальная опера Украины приняла участие в важном социальном проекте о потере слуха.

Опера «Набукко», одна из самых известных в творческом наследии Джузеппе Верди, традиционно открывается увертюрой, после которой на сцене появляется хор. Но на этот раз хор и оркестр исполняли свои партии без единого звука в течение двух минут. После такого необычного выступления удивленная публика услышала обращение организатора проекта, общественной организации «Відчуй»:

Дамы и господа! Только что вы слышали тишину. Не волнуйтесь, пожалуйста, меньше чем через минуту мир музыки вернется, и вы увидите оперу «Набукко» в привычной для вас постановке. Вы слышали тишину, потому что каждый 10-й в этом зале, возможно, теряет слух и не догадывается об этом. Вы слышали тишину, потому что более 3 миллионов украинцев имеют проблемы со слухом и не могут найти в себе силы об этом говорить...

Заканчивалось обращение призывом проверить свой слух и поддержать людей, мир которых поглощает тишина.

Фото Набукко пресс-служба

Основатель организации «Відчуй» Андрей Пышный отметил:

Многие люди, у которых проблемы со слухом, не готовы это признать. Не готовы использовать слуховой аппарат, не готовы вернуть себе возможность слышать. Я надеюсь, что после сегодняшнего вечера, когда со зрителями говорила тишина, кто-то все же решится на это. Когда человек теряет зрение, это отгораживает его от предметов, когда же человек теряет слух, это отгораживает его от людей. Перформанс, который мы сегодня устроили, призван разрушать эти барьеры.

Читайте также: В Лиссабоне Руслана представила экзотическое шоу WILD ENERGY

В антракте зрители приняли участие в опросе. Результаты более 300 заполненных анкет свидетельствуют, что 26% проверяли слух в течение года, после оперы это планируют сделать уже 48%.

Проект «Тиха опера» был реализован организацией «Відчуй» вместе с Национальной оперой Украины, которая впервые за всю свою историю решилась на такой эксперимент.

Опера Набукко фото пресс-служба

Генеральный директор-художественный руководитель Национальной Опери Пётр Чупрына рассказывает:

Сегодня более полутора тысяч гостей в зале стали не просто наблюдателями, они были участниками спектакля. Впервые в опере мы говорим со зрителем на языке искусства о важной социальной проблеме — потере слуха. Понимая всю важность этого вопроса, сто актеров Национальной оперы присоединились к проекту без сомнений.

Читайте также: MELOVIN отправляется в тур по Украине

Потеря слуха — распространенная проблема не только в Украине. По оценкам Всемирной организации охраны здоровья, в мире насчитывается более 466 миллионов людей с инвалидностью по слуху и до 2050 года это число может вырасти до 900 миллионов. При этом доктора уверяют, что в 60% случаев потери слуха можно избежать, если вовремя поставить диагноз.

Набукко фото пресс-служба

Известно, что украинские артисты стали участниками проекта «Коли тиша заговорила». В проекте приняло участие 33 известных украинца: Джамала, Дмитрий Монатик, Юлия Санина, Андрей Хлывнюк, Сергей Бабкин, Александр Шовковский, Вера Брежнева, Маша Ефросинина, Анатолий Анатолич, Юрий Горбунов, Ирина Данилевская и многие другие. Организаторы за 20 часов сняли фотопроект, где артисты показали 33 буквы жестового языка, на котором говорят более 223 тысяч человек.

Алена Шоптенко фото GRES TODORCHUK PR

Юлия Санина фото GRES TODORCHUK PR

MONATIK фото GRES TODORCHUK PR

Напомним также, что The HARDKISS, Артем Пивоваров, TAYANNA и другие украинские артисты наградили талантливых детей в Греции. Подробнее по ссылке.