В Лиссабоне Руслана представила экзотическое шоу WILD ENERGY

Руслана представила шоу в Лиссабоне, посвященное возобновляемой энергии.

Перед финалом Евровидения на самой большой площади в сердце Лиссабона, легендарной Praça do Comércio, собралась многотысячная аудитория фанов песенного конкурса, журналистов со всего мира, жителей и гостей Лиссабона, а также тысячи украинцев, которые приехали с разных уголков Португалии на шоу Русланы. Вместе зрители “переодели” главную площадь Евровидения в цвета флагов мира! Шоу Русланы WILD ENERGY было посвящено теме возобновляемой энергии. Певица презентовала свою глобальную инициативу и международный проект, посвященный чистой энергии!

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В часовом живом выступлении Руслана показали неиссякаемую энергию и экзотику Украины в эстетике современного рок-шоу. Кроме гитарной секции на сцене были три барабанные установки, трембиты, цимбалы, экзотическая перкуссия. Специальным гостем концерта стал украинский скрипач с мировым именем – Василий Попадюк, который специально прилетел на шоу из Канады. Руслана вместе с музыкантами исполнила своих хиты, а также премьеру нового сингла, сама сыграла на барабанах, цимбалах, косе, трембите.

Выступление Русланы в Лиссабоне фото пресс-служба

Руслана говорит:

Я решила стать той победительницей Евровидения и тем музыкантом, кто призовет мир переходить на 100% возобновляемой энергии. Впервые от Украины со сцены, к которой было приковано внимание всей Европы и миры, прозвучала эта важная тема. Каждый из нас может помочь миру стать чистым. Чистая энергия солнца и ветра принадлежит каждому человеку, она свободная и мирная, она ведет нас в будущее без воин и экологических катастроф! И моя деятельность не ограничивается лишь призывами. Я поддерживаю и принимаю участие в инициативе нашего партнера, группы компаний KNESS, основать образовательный проект ABILITIES ARE HERE. Если лидер с внедрения солнечных технологий в Украине верит в возможности перехода Украины на 100 процентов возобновляемой энергии – у меня нет причин сомневаться, это действительно реально!

Сергей Шакалов, генеральный директор группы компаний KNESS комментирует:

С Русланой у нас единая общая идея – энергия должна быть безопасной, доступной и свободной, так как Солнце светит всем, его энергии достаточно для удовлетворения всех нужд человечества. Кроме чудесных энергичных песен, со сцены Евровидения прозвучал важный месседж Украины Европе: мы имеем амбициозную цель перейти на 100% возобновляемой энергии. Чем больше людей поверит в 100% renewable, начнут мыслить и действовать в этом направлении, тем быстрее мы достигнем цели. Это наш сигнал, что мы свои в обществе европейских стран и направляемся к общему с Европой будущему – будущему без борьбы за источники энергии, безопасном и экологичном, в единстве и с уважением к природе.

Руслана в Лиссабоне фото пресс-служба

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В период финальной части Евровидения в Лиссабоне Руслана приняла участие в ряде событий: встреча с международной прессой и несколько десятков интервью ведущим медиа Европы, праздничный прием Посольства Украины в честь Евровидения в Португалии, выступления перед аккредитованными членами делегаций, журналистами и фанами Евровидения, встречи с поклонниками.

Смотрите самые яркие моменты шоу Wild Energy тут:

Скоро певица обещает рассказать о своих новых планах в Украине и мире.

Напомним также, что по возвращению в Украину MELOVIN отправляется в тур городами Украины. Подробнее по ссылке.