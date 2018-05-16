The HARDKISS, Артем Пивоваров, TAYANNA и другие украинские артисты наградили талантливых детей в Греции

Украинские знаменитости провели Международный Ежегодный фестиваль PARADISE HOLIDAY с талантливыми детьми Украины.

С 4 по 11 мая в гостеприимной Греции состоялся Международный Ежегодный фестиваль PARADISE HOLIDAY. Вместе с творческими тинейджерами объединились: Юлия Санина и Вал Бебко из группы The HARDKISS, Артем Пивоваров, TAYANNA, RnB дуэт TamerlanAlena, актер театра и кино Дмитрий Ступка с супругой, телеведущей, моделью и молодой мамой Полиной Логуновой, певица DiaNa, радио и телеведущая Маша Виноградова, ведущая телеканала Music Box Яна Шуйгина, программный директор радиостанций NRJ, Наше Радио Денис Буданцев, Генеральный продюсер танцевального телеканала Music Box Сергей Кобель и другие.

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Популярные артисты совместили отдых с творческой атмосферой, выступили в качестве гостей и жюри конкурсной программы фестиваля, а также провели свои эксклюзивные мастер-классы по вокалу и актерскому мастерству.

Среди сотни детей из Украины, Греции, Испании, Израиля главными специальными призами от звездных гостей были отмечены самые достойные!

Гран-при завоевала киевлянка Екатерина Сибирцева.

Екатерина Сибирцева фото пресс-служба

15-ти летняя Нино Басилая из Украины, которую многие помнят, как финалистку проекта «Голос.Діти» в команде Монатика, поразила своим удивительным талантом на фестивале PARADISE HOLIDAY! Юная певица на своём творческом пути прошла множество испытаний и преград, но благодаря стремлению и работе всей ее команды, Нино удалось добиться успеха и внимания со стороны профессионалов. Ежегодный гость события в Греци Артем Пивоваров настолько проникся событием, что в прошлом году он подарил авторскую песню Бойко Андрею, а в этом году его бесспорным фаворитом стала невероятная Нино! Уже в ближайшее время ее ждёт совместная работа над записью собственной песни на студии с Артемом. В свою очередь, программный директор радиостанции NRJ Денис Буданцев, поддержал Артема Пивоварова, и в качестве приза подарил юной исполнительнице ротацию песни на «Наше Радио», а певица TAYANNA пригласила Нино спеть с ней в дуэте на сольном концерте.

Нино Басилая фото пресс-служба

А вот специальным подарком от Юлии Саниной стал неожиданный дуэт, который был представлен на Гала-концерте фестиваля.

Юлия Санина и Анна Воронова фото пресс-служба

Юлия Санина комментирует:

Замечательный фестиваль PARADISE HOLIDAY объединил действительно талантливых детей не только из Украины, а также: из Греции, Израиля, Испании и других стран. У меня была возможность наблюдать весь weekend, как каждый из детей по-своему особенный, это так здорово, что они занимаются любимым делом! Для себя, из сотни талантов, я определила ту самую, одну из целеустремленных и харизматичных – Анну Воронову, с которой мы представили наш творческий тандем! Эта девочка покорила меня своим невероятным тембром голоса, и к тому же она очень трудолюбивый подросток.

Отметим, что Анна Воронова в свои 15 лет успела так же завоевать признание телезрителей проекта «Голос.Діти» на 1+1 в команде Монатика, представить Украину на конкурсе «Sanremo Junior», завоевать титул «Талановита дитина України», в рамках премии «Майбутнє Нації».

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RnB группа Tamerlan и Алена на фестивале PARADISE HOLIDAY для себя отметили участницу из Испании, ей стала Ева Мурзагулова. Артисты так же представили совместный дуэт с юной певицей на песню «Потоки ветра».

Tamerlan и Алена фото пресс-служба

В свою очередь, Дмитрий Ступка пригласил принять участие в съемках фильма ребят из Украины: Бойко Андрея, Белоконь Лизу, Супиханову Машуи уже скоро талантливые дети снимутся на одной площадке с украинским актером театра и кино.

Дмитрий Ступка фото пресс-служба

Эксклюзивным спецпризом от телеканала Music Box стали ротации клипа. Сертификаты на размещение будущих клипов вручил Генеральный продюсер Сергей Кобель певице DiAna и Веронике Коваленко.

Приятным сюрпризом порадовала Маша Виноградова. Радиоведущая пригласила на гостевой визит в студию NRJ Мику Керзнер, а Машу Супиханову на интервью радиостанции NRJ.

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Обложками ближайших выпусков журнала «Юная Леди» главный редактор Дарья Калинина отметила очаровательных девчонок: Марию Супиханову и Анну Воронову. А София Богдан примет участие в имиджевой фотосессии популярного всеукраинского издания.

В рамках модельного конкурса Fashion Model Paradise специальным призом от мультибренда MONSTRO были отмечены: Андрей Бойко и Алешина Иоланта. Ребята примут участие в эксклюзивной фотосессии бренда.

Международный фестиваль объединяет из года в год талантливое подрастающее поколение со всего Мира, организатором которого выступает Продюсерский центр PARADIZ. Во время данного события своим опытом с участниками делятся профессионалы шоу-бизнеса, киноиндустрии и телевидения. Фестиваль PARADISE HOLIDAY – шанс для талантливых тинейджеров в дальнейшем сотрудничестве с продюсерами и артистами, развитие и перспектива творческого потенциала ребенка.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о премьере нового сингла Артема Пивоварова. Подробнее по ссылке.