Дети знаменитостей: дочь Оли Поляковой хочет сняться в сериале «Школа»

Известно, как Оля Полякова относиться к желаю дочери стать актрисой.

Часто дети знаменитостей идут по стопам своих родителей и выбирают сферу, в которой работают их звездные мамы или папы.

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Дочь Оли Поляковой не стала исключением. Дочь певицы активно занимается музыкой, но решила попробовать свои силы в актерстве.13-летняя Маша Полякова пошла на кастинг сериала «Школа».

Отметим, что Оля Полякова позитивно отреагировала на желание дочери, ведь сама всячески поддерживает дочь и просит своих подписчиков проголосовать за нее.

Дочь Оли Поляковой фото instagram.com/polyakovamusic

Именно по результатам голосования пользователей станет известно получит ли дочь Оли Поляковой роль в сериале «Школа».

К слову, Оля Полякова недавно стала известна и как актриса. Она снялась в фильме «Свингеры».

Напомним, что Ольга Фреймут показала своего сына. Сыну Ольги Фреймут исполнилось 2 года.