Дети знаменитостей: дочь Оли Поляковой хочет сняться в сериале «Школа»
Часто дети знаменитостей идут по стопам своих родителей и выбирают сферу, в которой работают их звездные мамы или папы.
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Дочь Оли Поляковой не стала исключением. Дочь певицы активно занимается музыкой, но решила попробовать свои силы в актерстве.13-летняя Маша Полякова пошла на кастинг сериала «Школа».
Отметим, что Оля Полякова позитивно отреагировала на желание дочери, ведь сама всячески поддерживает дочь и просит своих подписчиков проголосовать за нее.
Именно по результатам голосования пользователей станет известно получит ли дочь Оли Поляковой роль в сериале «Школа».
К слову, Оля Полякова недавно стала известна и как актриса. Она снялась в фильме «Свингеры».
Напомним, что Ольга Фреймут показала своего сына. Сыну Ольги Фреймут исполнилось 2 года.
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