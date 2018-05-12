Евровидение 2018: список финалистов конкурса
Сегодня, 11 мая, стали известны имена финалистов конкурса Евровидение 2018. В результате первого полуфинала и второго полуфинала определилась 20-ка финалистов конкурса Евровидение 2018.
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Также в финале выступит еще страны-участницы, которые до этого не выступали в полуфиналах. Такое право имеют страны-основатели конкурса Евровидение и страна, которая одержала победу в предыдущем году.
В состав стран “Большой пятерки“ входят:
1. Испания
2. Великобритания
3. Италия
4. Германия
5. Франция
Имена финалистов конкурса:
- Испания;
- Великобритания;
- Италия;
- Германия;
- Франция;
- Сербия;
- Молдова;
- Венгрия;
- Украина;
- Швеция;
- Австралия;
- Норвегия;
- Дания;
- Словения;
- Нидерланды;
- Австрия;
- Эстония;
- Кипр;
- Литва;
- Израиль;
- Чехия;
- Болгария;
- Албания;
- Финляндия;
- Ирландия;
- Португалия.
12 мая станет известно имя победителя конкурса Евровидение 2018.
Напомним также, что Кэти Перри помирилась с Тейлор Свифт. О причинах разногласий и примирения можно узнать по ссылке.
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