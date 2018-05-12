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Евровидение 2018: список финалистов конкурса

Спецтема: Евровидение 2018
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Известно, кто выступит в финале конкурса Евровидение 2018.
Евровидения 2018: страны-финалисты
Евровидения 2018: страны-финалисты
eurovision.tv

Сегодня, 11 мая, стали известны имена финалистов конкурса Евровидение 2018. В результате первого полуфинала и второго полуфинала определилась 20-ка финалистов конкурса Евровидение 2018.

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Также в финале выступит еще страны-участницы, которые до этого не выступали в полуфиналах. Такое право имеют страны-основатели конкурса Евровидение и страна, которая одержала победу в предыдущем году.

В состав стран “Большой пятерки“ входят:

1.    Испания

2.    Великобритания

3.    Италия

4.    Германия

5.    Франция

Имена финалистов конкурса:

  1. Испания;
  2. Великобритания;
  3. Италия;
  4. Германия;
  5. Франция;
  6. Сербия;
  7. Молдова;
  8. Венгрия;
  9. Украина;
  10. Швеция;
  11. Австралия;
  12. Норвегия;
  13. Дания;
  14. Словения;
  15. Нидерланды;
  16. Австрия;
  17. Эстония;
  18. Кипр;
  19. Литва;
  20. Израиль;
  21. Чехия;
  22. Болгария;
  23. Албания;
  24. Финляндия;
  25. Ирландия;
  26. Португалия.

12 мая станет известно имя победителя конкурса Евровидение 2018.

Напомним также, что Кэти Перри помирилась с Тейлор Свифт. О причинах разногласий и примирения можно узнать по ссылке.

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Теги: евровидение 2018, Евровидение 2018 страны, финал, видео, победители
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Источник: ivona bigmir)net

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