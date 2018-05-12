Евровидение 2018: список финалистов конкурса

Известно, кто выступит в финале конкурса Евровидение 2018.

Сегодня, 11 мая, стали известны имена финалистов конкурса Евровидение 2018. В результате первого полуфинала и второго полуфинала определилась 20-ка финалистов конкурса Евровидение 2018.

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Также в финале выступит еще страны-участницы, которые до этого не выступали в полуфиналах. Такое право имеют страны-основатели конкурса Евровидение и страна, которая одержала победу в предыдущем году.

В состав стран “Большой пятерки“ входят:

1. Испания

2. Великобритания

3. Италия

4. Германия

5. Франция

Имена финалистов конкурса:

Испания; Великобритания; Италия; Германия; Франция; Сербия; Молдова; Венгрия; Украина; Швеция; Австралия; Норвегия; Дания; Словения; Нидерланды; Австрия; Эстония; Кипр; Литва; Израиль; Чехия; Болгария; Албания; Финляндия; Ирландия; Португалия.

12 мая станет известно имя победителя конкурса Евровидение 2018.

Напомним также, что Кэти Перри помирилась с Тейлор Свифт. О причинах разногласий и примирения можно узнать по ссылке.