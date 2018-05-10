Ольга Фреймут показала своего сына
Сыну Ольги Фреймут исполнилось 2 года.
Ольга Фреймут 2 года назад родила супругу Владимиру Локотко сына Валерия. Телеведущая крайне редко делится снимками младших детей, но в день рождения второго ребенка решила поделиться его фото.
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Так, на своей странице в Instagram Фреймут опубликовала несколько фото с 2-летним сыном, а также добавила трогательное поздравление имениннику:
Синочок, ти моє все... З Днем народження !
Отметим, Ольга Фреймут воспитывают троих детей: дочь Злату от первого брака телеведущей, сына Валерия и дочь Евдокию.
Напомним, Дмитрий Комаров показал своих бабушку и дедушку. Фото смотрите по ссылке.
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А кто это с ней на первом фото? На рагуля Вятровича похож! Гуцулье ибаное!