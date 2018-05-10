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Ольга Фреймут показала своего сына

Комментариев: 1
Сыну Ольги Фреймут исполнилось 2 года.
Ольга Фреймут показала сына
Ольга Фреймут показала сына
instagram.com/freimutolia​

Ольга Фреймут 2 года назад родила супругу Владимиру Локотко сына Валерия. Телеведущая крайне редко делится снимками младших детей, но в день рождения второго ребенка решила поделиться его фото.

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Так, на своей странице в Instagram Фреймут опубликовала несколько фото с 2-летним сыном, а также добавила трогательное поздравление имениннику:

Синочок, ти моє все... З Днем народження !

Сын Ольги Фреймут фото
Сын Ольги Фреймут фото
instagram.com/freimutolia​
Ольга Фреймут с сыном фото
Ольга Фреймут с сыном фото
instagram.com/freimutolia​

Отметим, Ольга Фреймут воспитывают троих детей: дочь Злату от первого брака телеведущей, сына Валерия и дочь Евдокию.

Напомним, Дмитрий Комаров показал своих бабушку и дедушку. Фото смотрите по ссылке.

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Теги: Ольга Фреймут, сын, день рождения, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  10.05.2018, 11:19
Оценка:  +1
гость
Рагулиха и рагуленок!
А кто это с ней на первом фото? На рагуля Вятровича похож! Гуцулье ибаное!
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