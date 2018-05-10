Ольга Фреймут показала своего сына

Сыну Ольги Фреймут исполнилось 2 года.

Ольга Фреймут 2 года назад родила супругу Владимиру Локотко сына Валерия. Телеведущая крайне редко делится снимками младших детей, но в день рождения второго ребенка решила поделиться его фото.

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Так, на своей странице в Instagram Фреймут опубликовала несколько фото с 2-летним сыном, а также добавила трогательное поздравление имениннику:

Синочок, ти моє все... З Днем народження !

Сын Ольги Фреймут фото instagram.com/freimutolia​

Ольга Фреймут с сыном фото instagram.com/freimutolia​

Отметим, Ольга Фреймут воспитывают троих детей: дочь Злату от первого брака телеведущей, сына Валерия и дочь Евдокию.

Напомним, Дмитрий Комаров показал своих бабушку и дедушку. Фото смотрите по ссылке.