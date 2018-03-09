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Премьера: Оля Полякова презентовала трогательное видео на песню “Мама”

Комментариев: 2
В новой видеоработе Оли Поляковой снялись её дочери и мама.
Премьера: Оля Полякова презентовала трогательное видео на песню “Мама”
Премьера: Оля Полякова презентовала трогательное видео на песню “Мама”
пресс-служба Secret Service

В Международный женский день Оля Полякова преподнесла подарок своим поклонникам. Суперблондинка презентовала клип на песню “Мама”. Сюрпризом для фанов стал новый образ Поляковой: работа получилась очень нежной, чувственной и воздушной, а сама певица предстала такой, какой ее привыкли видеть дома дети.

Впервые в клипе Поляковой снялись сразу все три поколения женщин. И, если за плечами старшей дочери Маши уже числится участие в трех работах известной мамы, то для младшей Алисы съемки в новом видео – дебют.

Клип “Мама”, как и сама песня, очень трогательна и лаконична. Ведь для того, чтобы сказать главное своим близким, много слов не нужно.

Напоминаем, что Эмили Ратажковски беременна. Подробности можете узнать по ссылке.

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Теги: оля полякова, премьера, клип, Оля Полякова видео, оля полякова
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Комментариев (2)
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петенька  (аноним)  09.03.2018, 23:10
Оценка:  0
петенька
я посрал на тебя сверху педрилка
pусский  (аноним)  09.03.2018, 21:00
Оценка:  0
pусский
Я мило, но вонюче проперделся, бля! Поздравляю себя с 8 Марта, гы-гы-гы!
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