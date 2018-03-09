Премьера: Оля Полякова презентовала трогательное видео на песню “Мама”

В новой видеоработе Оли Поляковой снялись её дочери и мама.

В Международный женский день Оля Полякова преподнесла подарок своим поклонникам. Суперблондинка презентовала клип на песню “Мама”. Сюрпризом для фанов стал новый образ Поляковой: работа получилась очень нежной, чувственной и воздушной, а сама певица предстала такой, какой ее привыкли видеть дома дети.

Впервые в клипе Поляковой снялись сразу все три поколения женщин. И, если за плечами старшей дочери Маши уже числится участие в трех работах известной мамы, то для младшей Алисы съемки в новом видео – дебют.

Клип “Мама”, как и сама песня, очень трогательна и лаконична. Ведь для того, чтобы сказать главное своим близким, много слов не нужно.

Напоминаем, что Эмили Ратажковски беременна. Подробности можете узнать по ссылке.