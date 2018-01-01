ПРОЕКТ VILNA ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОМПОЗИЦИЮ «ЛІСОВА ПІСНЯ»

«ЛІСОВА ПІСНЯ» – это версия песни-финалиста национального отбора на «Евровидение 2018» FOREST SONG на украинском языке музыкального проекта VILNA. VILNA стала открытием конкурса и любимцем зрителей, не смотря на мощнейшую конкуренцию.

Премьера песни «ЛІСОВА ПІСНЯ» состоялась на открытии официальной фан-зоны «Евровидения» в UA:Суспільне, что в телецентре «Карандаш».

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Напоминаем, что в первом полуфинале в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ зрители отдали песне и выступлению VILNA наивысший бал – 9. В финале проект VILNA получил от зрителей 3 бала из 6 возможных.

VILNA комментируют:

Мы хотим, чтобы «ЛІСОВА ПІСНЯ», как и FOREST SONG, напомнила всем нам, насколько волшебен мир, вокруг нас. Мечтайте, фантазируйте, летайте во сне, меняйте мир к лучшему. Мы все в силах это сделать!

Проект VILNA фото пресс-служба

Денис Ямбор, продюсер VILNA рассказал в интервью eurovision.ua об успехе, развитии и будущем проекта:

В чем был успех VILNA и в чем оказался проигрыш?

Проигрыш был бы, если бы мы не вышли в финал. Так как к моменту подачи заявки на нацотбор «Евровидения» мы были абсолютно новым проектом, у которого были два пути для старта, и одним из них стало участие в нацотборе. А так как идея организаторов нацотбора заключалась в том, чтобы все команды узнали о том, что прошли лишь в день оглашения результатов, времени на подготовку было очень мало. Потому у нас все было впритык, например, костюм для полуфинала доделывали в вечер перед выступлением. Но мы все успели, потому что все сработали профессионально. Мы не выиграли в финале, но мы победили, в первую очередь самих себя, доказав, что имея жгучее желание, амбиции и знания, можно добиться если не всего, то очень многого.

В чем феномен VILNA?

В том, что нам удалось, не имея публичного бекграунда в виде целой армии фанов, всего за одну неделю и за одно выступление в полуфинале влюбить в песню сотни тысяч слушателей и зрителей, и они отдали за нас наивысший бал и вывели в финале.

Как ты видишь дальнейшее развитие?

Я понимаю, что после такого громкого заявления очень важно либо все закончить, либо сделать еще лучше. И выбора у нас нет – нужно делать еще лучше. (Смеется.)

Полностью интервью можно почитать по ссылке.

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Главные новости VILNA готовит на осень – выпуск дебютного альбома и первый сольный концерт.

Посмотреть лирикс-клип на песню можно здесь:

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