Jonibek презентовал актуальный для украинцев сингл "Сини"

В Украине каждую семью, в прошлом и теперь уже в этом веке, затронули события войны...

В каждой семье были сыновья, отцы, деды, которым жить и жить... Певец Jonibek посвятил всем мужчинам и их семьям песню “Сини“, которая так актуальна для Украины сегодня. Ведь наши дети рождены для счастливой жизни под безоблачным небом, а вовсе не для боев и пуль.

Песня “Сини“ передает слова каждого, кто, к сожалению, ждет своих детей с войны и молиться об их возвращении.

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8 мая в Украине, Европе и США отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов. В Украине памятную дату ввели в 2015 году – именно тогда Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, разделив этот день со многими странами Европы и США.

Jonibek поделился своими взглядами:

Я как сын, друг, мужчина и в будущем отец, прочувствовал каждую строку в этой песне. Ведь детей растим мы не для войны и это истина! Наши родители рассчитывают, что в их старости мы за ними будем присматривать. Разве могут они подумать о том, что их ребенка смогут убить? Они желают мира и любви нам. Всегда мирного неба над головой. Они наедятся, что о войне мы будем знать только из книг по истории. Я выражаю глубокое уважение и благодарность всем участникам Второй мировой войны, всем кто рос в эти тяжелые времена, всем кто боролся за восстановление мирного неба над головой. Низкий поклон и искренняя благодарность всем ветеранам и детям войны, и вечная память тем, кого нет с нами!

Автор слов Елена Лещенко, автор музыки Александр Яшин.

Слушайте сингл “Сини“ здесь:

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