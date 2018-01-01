Опа-опа: Группа «Агонь» выступит на одной сцене с Hurts и Jamiroquai

Музыканты станут хэдлайнерами украинской сцены третьего фестивального дня BeLive.

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21-24 июня на НСК Олимпийский пройдет первый мультиразвлекательный фестиваль BELIVE. Самые популярные развлечения мегаполиса сойдутся на одной площадке. 4 дня абсолютной музыкальной эйфории и безудержного счастья. Среди почетных гостей – группа «Агонь».

23 июня музыканты выйдут на сцену главного стадиона страны, чтобы исполнить любимые хиты, а также абсолютно новые треки из будущей пластинки. Не упусти свой шанс попасть на главное событие этого лета и быть в числе тех, кто услышит новое звучание группы «Агонь» первым.

Напомним также, что Mountain Breeze представили дебютный альбом. Подробнее по ссылке.