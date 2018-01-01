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В предверии свадьбы: в музее мадам Тюссо установили восковую фигуру Меган Маркл

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В музее мадам Тюссо в Лондоне появилась восковая фигура Меган Маркл.
Восковая фигура Меган Маркл в музее мадам Тюссо
Восковая фигура Меган Маркл в музее мадам Тюссо
gettyImages.com

В преддверии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится 19 мая этого года, музей мадам Тюссо в Лондоне представил восковую фигуру избранницы принца. Восковая копия невесты принца Гарри одета в наряд, который был на актрис во время рождественского завтрака у королевы.

К слову, скульптуру принца Гарри установили еще в 2014 году. Сейчас фигуру принца слегка обновили – добавили бороду и поменяли костюм. 

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Стоит отметить, что посмотреть восковую фигуру принца Гарри и Меган Маркл можно будет с 19 мая. Как сообщает сам музей мадам Тюссо, в день королевской свадьбы для посетителей с именем Гарри и Меган в Лондоне вход будет бесплатным.    

 

gettyImages.com
gettyImages.com
gettyImages.com

 

Напомним также, что Миранда Керр родила. Пол ребенка и подробности можно узнать по ссылке.

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Теги: Меган Маркл, принц Гарри, свадьба, восковая фигура, музей мадам Тюссо
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Источник: ivona bigmir)net

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