В предверии свадьбы: в музее мадам Тюссо установили восковую фигуру Меган Маркл

В музее мадам Тюссо в Лондоне появилась восковая фигура Меган Маркл.

В преддверии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится 19 мая этого года, музей мадам Тюссо в Лондоне представил восковую фигуру избранницы принца. Восковая копия невесты принца Гарри одета в наряд, который был на актрис во время рождественского завтрака у королевы.

К слову, скульптуру принца Гарри установили еще в 2014 году. Сейчас фигуру принца слегка обновили – добавили бороду и поменяли костюм.

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Стоит отметить, что посмотреть восковую фигуру принца Гарри и Меган Маркл можно будет с 19 мая. Как сообщает сам музей мадам Тюссо, в день королевской свадьбы для посетителей с именем Гарри и Меган в Лондоне вход будет бесплатным.

gettyImages.com

gettyImages.com

gettyImages.com

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