Дмитрий Комаров показал своих бабушку и дедушку

Дмитрий Комаров опубликовал редкие кадры с родными.

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров только недавно стал часто публиковать фото с братом и сестрой. А фотографии других родственников почти не появляются на странице Комарова в Instagram.

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В честь памяти о войне 1939-1945 годов Дмитрий Комаров решил поделиться фотографиями своих бабушки и дедушки.

Ведущий отметил, что дедушки и бабушки его воевали, но жива только одна бабушка. Ей 92 года:

Две мои бабушки пережили войну. Два моих деда воевали. Но в живых сегодня осталась только одна бабушка - Комарова Ольга Михайловна. Ей 92 года. Каждый год 9 мая я прихожу к ней в гости переношусь во времена Второй Мировой. Многие из этих жутких историй я знаю наизусть, но каждый раз слушаю, раскрыв рот. Не смотря на возраст и болезни, у бабушки очень светлый ум и отличная память. Она в мельчайших деталях рассказывает, как горел мой родной Киев и выживали киевляне, как как на её глазах бомба разрушила мост через Днепр, как она хитростью, рискуя жизнью сбежала из группы, когда её уже одобрили для насильной отправки в Германию на работы. И еще сотни ужасных историй, которые она пережила лично. Бабушка своими глазами видела людей, которых массово вели на расстрел в Бабий Яр, видела их глаза, слышала разговоры. Особенно вспоминает маленьких деток, которых на руках несли туда же, на смерть. Рассказывает про боль, смерть и пик человеческой жестокости, которые видела лично. Когда началась война, ей было 15. У неё были сотни ситуаций, которые могли, а некоторые даже должны были стать последними. Но ей повезло, она выжила, за что я ей очень благодарен.

Напомним, что Гайтана показала своего супруга. Певица опубликовала редкий кадр с возлюбленным. Снимок - по ссылке.