Дмитрий Комаров показал своих бабушку и дедушку
Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров только недавно стал часто публиковать фото с братом и сестрой. А фотографии других родственников почти не появляются на странице Комарова в Instagram.
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В честь памяти о войне 1939-1945 годов Дмитрий Комаров решил поделиться фотографиями своих бабушки и дедушки.
Ведущий отметил, что дедушки и бабушки его воевали, но жива только одна бабушка. Ей 92 года:
Две мои бабушки пережили войну. Два моих деда воевали. Но в живых сегодня осталась только одна бабушка - Комарова Ольга Михайловна. Ей 92 года. Каждый год 9 мая я прихожу к ней в гости переношусь во времена Второй Мировой. Многие из этих жутких историй я знаю наизусть, но каждый раз слушаю, раскрыв рот. Не смотря на возраст и болезни, у бабушки очень светлый ум и отличная память. Она в мельчайших деталях рассказывает, как горел мой родной Киев и выживали киевляне, как как на её глазах бомба разрушила мост через Днепр, как она хитростью, рискуя жизнью сбежала из группы, когда её уже одобрили для насильной отправки в Германию на работы. И еще сотни ужасных историй, которые она пережила лично. Бабушка своими глазами видела людей, которых массово вели на расстрел в Бабий Яр, видела их глаза, слышала разговоры. Особенно вспоминает маленьких деток, которых на руках несли туда же, на смерть. Рассказывает про боль, смерть и пик человеческой жестокости, которые видела лично. Когда началась война, ей было 15. У неё были сотни ситуаций, которые могли, а некоторые даже должны были стать последними. Но ей повезло, она выжила, за что я ей очень благодарен.
Две мои бабушки пережили войну. Два моих деда воевали. Но в живых сегодня осталась только одна бабушка - Комарова Ольга Михайловна. Ей 92 года. Каждый год 9 мая я прихожу к ней в гости переношусь во времена Второй Мировой. Многие из этих жутких историй я знаю наизусть, но каждый раз слушаю, раскрыв рот. Не смотря на возраст и болезни, у бабушки очень светлый ум и отличная память. Она в мельчайших деталях рассказывает, как горел мой родной Киев и выживали киевляне, как как на её глазах бомба разрушила мост через Днепр, как она хитростью, рискуя жизнью сбежала из группы, когда её уже одобрили для насильной отправки в Германию на работы. И еще сотни ужасных историй, которые она пережила лично. Бабушка своими глазами видела людей, которых массово вели на расстрел в Бабий Яр, видела их глаза, слышала разговоры. Особенно вспоминает маленьких деток, которых на руках несли туда же, на смерть. Рассказывает про боль, смерть и пик человеческой жестокости, которые видела лично. Когда началась война, ей было 15. У неё были сотни ситуаций, которые могли, а некоторые даже должны были стать последними. Но ей повезло, она выжила, за что я ей очень благодарен. Прямо сейчас сижу возле бабушки, она эмоционально рассуждает о том, как ей страшно и неприятно ей смотреть демонстрацию ядерного вооружения. "Димочка, они хвастаются этими ядерными бомбами, зачем, неужели опыта нашей войны мало? Мне страшно на это смотреть. Я видела, какой ужас был без ядерных бомб. А что будет, если кто-то сойдет с ума и нажмет кнопку, мы же не переживем, никто не переживет". Бабушка рассуждает очень эмоционально и по-простому. Но по сути говорит то же самое, что сказал Альберт Энштейн: Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но в Четвёртой будут использоваться камни. Всмысле, третью человечество может не пережить. Бабушка права. В Херосиме и Нагасики я тоже думал именно об этом. Таких, как моя бабушка, переживших войну, осталось очень мало. И с каждым годом их все меньше. Поздравляю ваших бабушек, дедушек, родителей, которые пережили эти времена. Пусть даже детьми, а не участниками. Низкий поклон.
А это я и мой покойный дед Жданов Николай Алексеевич. С ним у меня связаны самые счастливые моменты из детства. Не могу не вспомнить его сегодня, 9 мая. Дед прошел всю войну, горел в подбитом танке, чудом выжил. Был направлен на ампутацию обгоревших ног, но в госпитале произошло чудо: врач увидела в нем поразительное сходство со своим сыном. И не позволила отрезать ноги. Выходила его по индивидуальной программе. После этого дед снова вернулся на фронт и дошел до Берлина. Дед до смерти в 72 года был активным и спортивным, даже в этом возрасте подтягивался на турнике 12 раз, легко и непринужденно, и заставлял меня повторять)). Хорошо помню его худенькие икры - ноги по сути сгорели, осталрсь малое количество мышечной массы, это напоминало о пережитом на войне кошмаре. Если спросить меня, в кого я - не задумываясь скажу, в деда Колю. Он всю жизни провел в экспедициях, возглавлял противоградовую и противолавинную службы Приэльбрусья. Мои первые экспедиции были вместе с ним, когда я летом приезжал из Киева в Нальчик. Самые счастливые моменты из детства - когда дед брал меня в коммандировку в горы, на служебном УАЗе, к Эльбрусу. Это было незабываемо, мой первый #мирнаизнанку Именно на деда я всегда стремился быть похожим, и жить, как он. И мне кажется, у меня получилось. Уверен, если бы он дожил и увидел мой сегодняшний образ жизни, то с любовью и очень по-мужски хлопнул бы по плечу и сказал: "Молодец, засранец, горжусь тобой")) Спасибо, дед, ты очень сильно повлиял на мою жизнь! Жаль, что тебя нет рядом. Именно благодаря тебе моя жизнь именно такая, какая она есть. Сегодня день, когда важно вспомнить своих покойных бабушек и дедушек, мысленно поздравив их с 9 мая. И быть счастливым, если бабушка и дедушка живы.
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