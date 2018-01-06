Дмитрий Комаров показал своего брата

Дима Комаров опубликовал семейное фото.

Украинский ведущий Дмитрий Комаров - один из тех знаменитостей, кто крайне редко делится личным. И не показывает своих близких. Единственным членом семьи, который частенько появляется в социальных сетях Комарова - это его сестра.

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А в честь Рождества Дмитрий Комарова показал не только свою сестру. Он поделился редким кадром, где есть и его брат, Николай Комаров.

Дима Комаров под семейным фото добавил поздравления для своих подписчиков с Рождеством.

Семейство Комариков поздравляет вас с Рождеством!

К слову, подписчики отметили, что Николай и Дмитрий очень похожи между собой.

Напомним, что Николь Кидман показала важных женщин в своей жизни. Марафон звёздных признаний в любви своей семье продолжается.