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Дмитрий Комаров показал своего брата

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Дима Комаров опубликовал семейное фото.
Дмитрий Комаров показал своего брата
Дмитрий Комаров показал своего брата
instagram.com/komarovmir

Украинский ведущий Дмитрий Комаров - один из тех знаменитостей, кто крайне редко делится личным. И не показывает своих близких. Единственным членом семьи, который частенько появляется в социальных сетях Комарова - это его сестра.

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А в честь Рождества Дмитрий Комарова показал не только свою сестру. Он поделился редким кадром, где есть и его брат, Николай Комаров.

Дима Комаров под семейным фото добавил поздравления для своих подписчиков с Рождеством.

Семейство Комариков поздравляет вас с Рождеством! 

 

К слову, подписчики отметили, что Николай и Дмитрий очень похожи между собой.

Напомним, что Николь Кидман показала важных женщин в своей жизни. Марафон звёздных признаний в любви своей семье продолжается. 

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Источник: ivona bigmir)net

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