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Гайтана показала своего супруга

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Гайтана опубликовала фото с мужем и дочерью.
Гайтана показала своего мужа
Гайтана показала своего мужа
instagram.com/gaitana_music​

Певица Гайтана впервые стала мамой чуть меньше года назад. Артистка родила своему мужу дочь, которую назвали Сапфир-Николь. Гайтана часто показывает своего ребенка, публикует архивные семейные снимки, а вот делиться фото с мужем певица не спешила.

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А на днях на странице Гайтаны в Instagram появилось фото, на котором позирует ее супруг с дочерью Сапфир-Николь. Судя по всему, снимок сделан во время семейной прогулки:

Я маю два вікна, де весна💜

Муж Гайтаны с дочерью фото
Муж Гайтаны с дочерью фото
instagram.com/gaitana_music​

Напомним, Леся Никитюк отправилась покорять Канны. Подробнее – по ссылке.

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Теги: гайтана, дочь, муж, семейное фото, соцсети, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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