Тимур Мирошниченко поделился снимком с беременной супругой

Ведущий Тимур Мирошниченко скоро станет отцом впервые.

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко, известный по конкурсе Евровидение, скоро станет папой. Об этом официально он заявил совсем недавно. Его супруга должна родить ему девочку.

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А пока Тимур Мирошниченко делиться трогательными фотографиями, где он позирует вместе со своей беременной супругой.

Несколько кадров Тимур Мирошниченко опубликовал на своей странице в Instagram.

Тимур Мирошниченко с женой фото instagram.com/timur.miroshnychenko

Поклонники считают, что уже этим летом Тимур Мирошниченко станет папой.

Так ли это? Увидим)