Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Тимур Мирошниченко поделился снимком с беременной супругой

Комментариев: 0
Ведущий Тимур Мирошниченко скоро станет отцом впервые.
Тимур Мирошниченко с беременной женой
Тимур Мирошниченко с беременной женой
instagram.com/timur.miroshnychenko

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко, известный по конкурсе Евровидение, скоро станет папой. Об этом официально он заявил совсем недавно. Его супруга должна родить ему девочку.

Читайте также: Анита Луценко впервые показала лицо дочери

А пока Тимур Мирошниченко делиться трогательными фотографиями, где он позирует вместе со своей беременной супругой.

Несколько кадров Тимур Мирошниченко опубликовал на своей странице в Instagram.

Тимур Мирошниченко с женой фото
Тимур Мирошниченко с женой фото
instagram.com/timur.miroshnychenko

Поклонники считают, что уже этим летом Тимур Мирошниченко станет папой.

Так ли это? Увидим)

Поделись:
Теги: тимур мирошниченко, жена, беременность, девочка, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь