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Анита Луценко впервые показала лицо дочери

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Анита Луценко ранее не спешила показывать свою дочь Мию.
Анита Луценко показала дочь
Анита Луценко показала дочь
instagram.com/anitasporty​

Звездный тренер Анита Луценко стала мамой 2 года назад – в начале июня 2016. Шоувумен родила девочку, которую назвала Мией. За это время Анита нечасто делилась фото с дочерью, а если и показывала малышку, то разглядеть ее лицо было нереально.  

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А недавно Анита Луценко решила опубликовать фото дочери, на которых ей всего 10 дней. Как оказалось, телеведущая сразу после рождения ребенка решила сделать фотокнигу, которую пересматривает каждый вечер:

Моя птичка ❤️ каждый вечер с Мией просматриваем каждое фото из фото-книги 10 дневной маленькой Мии 👼🏻 так счастлива, что нашла для этого время тогда🙌🏻 Фото @elenponomaryova 😘😘😘 человек созданный для этих приятностей🌸 #мамамии

Дочь Аниты Луценко фото
Дочь Аниты Луценко фото
instagram.com/anitasporty​
Фото дочери Аниты Луценко
Фото дочери Аниты Луценко
instagram.com/anitasporty​

Напомним, звезда сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис стала мамой во второй раз. Подробности узнайте по ссылке.

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Теги: Анита Луценко, мама, материнство, дочь, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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