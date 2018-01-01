Кристина Агилера выпустила провокационный клип после долгого перерыва

Смотрите новый клип Киристины Агилеры Accelerate онлайн.

Впервые за последние шесть лет американская певица Кристина Агилера порадовала поклонников новым клипом. На своем Youtube-канале артистка презентовала свежее видео на песню «Accelerate».

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Смотрите клип Кристины Агилеры «Accelerate» онлайн

Отметим, композиция «Accelerate», в записи которой приняли участие американские рэперы Ty Dolla Sign и 2 Chainz, войдет в новый студийный альбом Агилеры «Liberation», релиз которого запланирован на 15 июня. Всего работа будет насчитывать 15 песен.

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