Дианна Гольдэ представила в Сети новый динамичный трек "Не вопрос"

Новинка от украинской артистки Дианны Гольдэ.

Это монолог сильной женщины, которая хорошо знает цену и отношениям, и расставаниям. Каждый поступок - это шаг навстречу Любви и Мечте. Ведь именно они окрыляют и дают силы идти к новым вершинам. Композицию певица презентовала на своей вечеринке под названием «Это ход первый», которая прошла в честь Дня Рождения Дианны.

Артистка комментирует выход песни словами из неё же:

Женщина должна сама позволить себе решать кого любить, а кого не любить, а все остальное "Не вопрос".

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Отметим, что недавно известная поэтесса рассказала ради кого начала петь - ради мамы, вернее в память о ней. В честь Дня Матери, 13 мая, Дианна Гольдэ совместно с украинскими артистами проведет концерт под названием "Мамо, час як вода".

Послушать песню "Не вопрос" можно прямо сейчас:

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что группа Mountain Breeze представила дебютный альбом. Послушать альбом можно по ссылке.