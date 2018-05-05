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Дианна Гольдэ представила в Сети новый динамичный трек "Не вопрос"

Комментариев: 1
Новинка от украинской артистки Дианны Гольдэ.
Дианна Гольдэ представила новый трек
Дианна Гольдэ представила новый трек
пресс-служба

Это монолог сильной женщины, которая хорошо знает цену и отношениям, и расставаниям. Каждый поступок - это шаг навстречу Любви и Мечте. Ведь именно они окрыляют и дают силы идти к новым вершинам. Композицию певица презентовала на своей вечеринке под названием «Это ход первый», которая прошла в честь Дня Рождения Дианны.

Артистка комментирует выход песни словами из неё же:

Женщина должна сама позволить себе решать кого любить, а кого не любить, а все остальное "Не вопрос".

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Отметим, что недавно известная поэтесса рассказала ради кого начала петь - ради мамы, вернее в память о ней. В честь Дня Матери, 13 мая, Дианна Гольдэ совместно с украинскими артистами проведет концерт под названием "Мамо, час як вода".

Послушать песню "Не вопрос" можно прямо сейчас:

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что группа Mountain Breeze представила дебютный альбом. Послушать альбом можно по ссылке.

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Теги: Дианна Гольдэ, новая песня, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  05.05.2018, 15:20
Оценка:  0
pусский
Под эту песню я динамично пропердел гимн Украдины, получилось лучше оригинала!
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