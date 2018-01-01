Группа Антитела снялась в новой части легендарного фильма

Трижды номинант национальной премии «Золотая Жар-птица» - популярная поп-рок группа Антитела, которая сейчас находится в большом туре городами США и Канады, поделилась эпическим видео с интригующей подписью.

В социальных сетях Антитела опубликовали видео, которое символизирует их творческую деятельность. На видео участники группы во главе с фронтменом Тарасом Тополей быстро сбегают вверх по «лестнице Рокки», которая ведет к Филадельфийскому музею искусств.

Видео Антителя подписали так:

Снялись в новой части легендарного фильма! Скоро на больших экранах) А пока, всем привет, с тех самых 72-х ступеней Филадельфийского музея искусств. Сила Рокки с нами :) Филадельфия, Миннеаполис, Даллас, аre you ready? Антитела приглашают на концерты уже в этот уикенд. Всем быть!

Читайте также: Телеканал «1+1» покажет новую мелодраму «Шанс на любовь»

72 каменные ступени известны благодаря вымышленному персонажу Роберту «Рокки» Бальбоа из культового фильма «Рокки». Главный герой, которого сыграл Сильвестр Сталлоне, бегал по этим ступеням, тренируясь перед поединками по боксу. Серия фильмов о Рокки, где герой во время своих боев выигрывает титул чемпиона мира в тяжелом весе дважды, стал настолько широко известным, что рядом с музеем поставили бронзовую статую персонажа и назвали «лестница Рокки». Это место очень популярно у туристов.

Напомним, 27 апреля в группы Антитела начался большой тур «TDME» по городам США и Канады. В рамках тура у группы уже успешно прошли три концерта.

Группа Антитела фото пресс-служба

Напомним также, что Потап посвятил стих Насте Каменских. Подробности и повод - узнайте по ссылке.