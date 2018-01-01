Звезда сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис стала мамой

Актриса Кристин Дэвис решилась на усыновление во второй раз.

Актриса Кристин Дэвис решила усыновить еще одного ребенка. Актриса уже воспитывает дочь, которую удочерила в 2011 году.

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Так вот, в этот раз, если верить Марку Малкину, Кристин Дэвис усыновила мальчика:

Семья Кристин Дэвис стала больше. У меня есть эксклюзивное сообщение о том, что звезда "Секса в большом городе" усыновила мальчика. Дэвис впервые стала мамой в 2011 году, когда она удочерила девочку по имени Джемма Роуз. "Это то, чего я очень давно хотела. Исполнение этого желания еще более прекрасно, чем я когда-либо себе это представляла. Я чувствую себя очень счастливой", — говорила она в старом интервью. Теперь она счастлива вдвойне! Поздравляю!

Кристин Дэвис фото GettyImages.com

Кристин Дэвис не реагирует пока новость об усыновлении. Посмотрим, будет ли реакция со стороны актрисы.

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