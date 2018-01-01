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Звезда сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис стала мамой

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Актриса Кристин Дэвис решилась на усыновление во второй раз.
Звезда сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис стала мамой
GettyImages.com

Актриса Кристин Дэвис решила усыновить еще одного ребенка. Актриса уже воспитывает дочь, которую удочерила в 2011 году.

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Так вот, в этот раз, если верить Марку Малкину, Кристин Дэвис усыновила мальчика:

Семья Кристин Дэвис стала больше. У меня есть эксклюзивное сообщение о том, что звезда "Секса в большом городе" усыновила мальчика. Дэвис впервые стала мамой в 2011 году, когда она удочерила девочку по имени Джемма Роуз. "Это то, чего я очень давно хотела. Исполнение этого желания еще более прекрасно, чем я когда-либо себе это представляла. Я чувствую себя очень счастливой", — говорила она в старом интервью. Теперь она счастлива вдвойне! Поздравляю!

Кристин Дэвис фото
Кристин Дэвис фото
GettyImages.com

Кристин Дэвис не реагирует пока новость об усыновлении. Посмотрим, будет ли реакция со стороны актрисы.

Напомним, что Влад Яма показал своего сына. Впервые на странице в Instagram у Ямы появилось фото сына. Снимок – по ссылке

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Теги: Кристин Дэвис, Секс в большом городе, материнство, усыновление, второй ребенок, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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