Детское питание: Анита Луценко рассказала, что входит в рацион ее дочери

Фитнес-тренер Анита Луценко написала пост о том, чем кормит свою маленькую дочь.

Анита Луценко рассказала, что входит в рацион ее дочери (фото) instagram.com/anitasporty

Дочери Аниты Луценко уже скоро исполнится 2 года, но телеведущая не спешит показывать ребенка публике. Иногда Анита делится снимками, на которых видно малышку Мию, но только не ее лицо.

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В этот раз фитнес-тренер Анита Луценко не только поделилась фото дочери Мии, но и подробно рассказала подписчикам о ее питании.

Дочь Аниты Луценко фото instagram.com/anitasporty

Отметим, Анита Луценко подчеркнула, что никому ничего не рекомендует, лишь делится рационом ее ребенка:

Сразу уточню, что это только питание моего ребенка, я не детский диетолог и никому ничего не рекомендую.

Итак, что ест полуторагодовалая дочь фитнес-тренера Аниты Луценко:

Сырники, блинчики с творогом, супы, овощные рагу, овсянку, гречку, льняную кашу, рис, макароны, чечевицу, кукурузную кашу, яйца, свежие огурцы, рыбу, курицу, индейку, картофельное пюре + корень сельдерея, фрукты (бананы, яблоки, груши, мандарины - редко, гранат) и все ягоды, свеклу, морковь, хлеб (когда отберет у взрослых), хлебцы (рисовые, кукурузные, как печеньки), изюм, курагу, финики.

Анита Луценко отметила, что молоко, сметану, йогурт и т.д. – Мия не ест, потому что не хочет.

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Из напитков Анита дает дочери обычную воду или вечером чуть теплую, а также морковно-яблочный фреш, но немного.

А чем вы кормите ребенка?

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