Детское питание: Анита Луценко рассказала, что входит в рацион ее дочери
Дочери Аниты Луценко уже скоро исполнится 2 года, но телеведущая не спешит показывать ребенка публике. Иногда Анита делится снимками, на которых видно малышку Мию, но только не ее лицо.
Читайте также: Известно, почему Жан Рено прилетел в Украину
В этот раз фитнес-тренер Анита Луценко не только поделилась фото дочери Мии, но и подробно рассказала подписчикам о ее питании.
Отметим, Анита Луценко подчеркнула, что никому ничего не рекомендует, лишь делится рационом ее ребенка:
Сразу уточню, что это только питание моего ребенка, я не детский диетолог и никому ничего не рекомендую.
Итак, что ест полуторагодовалая дочь фитнес-тренера Аниты Луценко:
Сырники, блинчики с творогом, супы, овощные рагу, овсянку, гречку, льняную кашу, рис, макароны, чечевицу, кукурузную кашу, яйца, свежие огурцы, рыбу, курицу, индейку, картофельное пюре + корень сельдерея, фрукты (бананы, яблоки, груши, мандарины - редко, гранат) и все ягоды, свеклу, морковь, хлеб (когда отберет у взрослых), хлебцы (рисовые, кукурузные, как печеньки), изюм, курагу, финики.
Анита Луценко отметила, что молоко, сметану, йогурт и т.д. – Мия не ест, потому что не хочет.
Читайте также: Сергей Бабкин спел дуэтом с Френсисом Гойей
Из напитков Анита дает дочери обычную воду или вечером чуть теплую, а также морковно-яблочный фреш, но немного.
А чем вы кормите ребенка?
Напомним, недавно мы писали, как улучшить обмен веществ. Действенные способы узнайте по ссылке.
Полная версия правил