Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Детское питание: Анита Луценко рассказала, что входит в рацион ее дочери

Комментариев: 0
Фитнес-тренер Анита Луценко написала пост о том, чем кормит свою маленькую дочь.
Анита Луценко рассказала, что входит в рацион ее дочери (фото)
Анита Луценко рассказала, что входит в рацион ее дочери (фото)
instagram.com/anitasporty

Дочери Аниты Луценко уже скоро исполнится 2 года, но телеведущая не спешит показывать ребенка публике. Иногда Анита делится снимками, на которых видно малышку Мию, но только не ее лицо.

Читайте также: Известно, почему Жан Рено прилетел в Украину

В этот раз фитнес-тренер Анита Луценко не только поделилась фото дочери Мии, но и подробно рассказала подписчикам о ее питании.

Дочь Аниты Луценко фото
Дочь Аниты Луценко фото
instagram.com/anitasporty

Отметим, Анита Луценко подчеркнула, что никому ничего не рекомендует, лишь делится рационом ее ребенка:

Сразу уточню, что это только питание моего ребенка, я не детский диетолог и никому ничего не рекомендую.

Итак, что ест полуторагодовалая дочь фитнес-тренера Аниты Луценко:

Сырники, блинчики с творогом, супы, овощные рагу, овсянку, гречку, льняную кашу, рис, макароны, чечевицу, кукурузную кашу, яйца, свежие огурцы, рыбу, курицу, индейку, картофельное пюре + корень сельдерея, фрукты (бананы, яблоки, груши, мандарины - редко, гранат) и все ягоды, свеклу, морковь, хлеб (когда отберет у взрослых), хлебцы (рисовые, кукурузные, как печеньки), изюм, курагу, финики.

Анита Луценко отметила, что молоко, сметану, йогурт и т.д. – Мия не ест, потому что не хочет.

Читайте также: Сергей Бабкин спел дуэтом с Френсисом Гойей

Из напитков Анита дает дочери обычную воду или вечером чуть теплую, а также морковно-яблочный фреш, но немного.

А чем вы кормите ребенка?

Напомним, недавно мы писали, как улучшить обмен веществ. Действенные способы узнайте по ссылке.

Поделись:
Теги: Анита Луценко, анита луценко советы по питанию, дочь, детское питание, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь