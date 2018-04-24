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Тимур Мирошниченко опубликовал фото беременной супруги

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Ведущий Тимур Мирошниченко сообщил пол своего будущего ребенка.
Тимур Мирошниченко станет папой
Тимур Мирошниченко станет папой
instagram.com/timur.miroshnychenko

Тимур Мирошниченко скоро станет папой. Он долгое время не комментировал разговоры о беременности его супруги, а вот теперь он не скрывает, что ждет первенца.

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Ведущий Тимур Мирошниченко подтвердил новость о том, что его супруга беременна. И даже назвал пол будущего ребенка.

У ведущего Тимура Мирошниченко должна родиться девочка.

Нашої любові стає більше! З кожним днем, з кожним дотиком, з кожним поглядом! І вже дуже скоро на одну Мірошниченко в світі стане більше! Люблю вас, мої дівчата!

Отметим, Тимур Мирошниченко женился 21 января 2018-го года. Тогда и появились первые разговоры о беременности его супруги.

Напомним, что Кейт Миддлтон родила. Появились первые фото сына.

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Источник: ivona bigmir)net

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