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Пацанки попали в "авиакатастрофу"

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Девушки учатся быть панянками даже в самых экстремальных ситуациях.
Від пацанки до панянки 3 сезон выпуск 11
Від пацанки до панянки 3 сезон выпуск 11
пресс-служба Нового канала

Испуганные пассажиры на борту задымленного самолета... И участницы реалити «Від пацанки до панянки» – в данной ситуации – стюардессы, которые должны помочь людям. К счастью, это лишь инсценировка авиакатастрофы.

 

Від пацанки до панянки 3 сезон фото
Від пацанки до панянки 3 сезон фото
пресс-служба Нового канала

 

Такое экстремальное испытание выбрали не зря. На одиннадцатой неделе, которую посвятили самореализации, преподаватели хотели не только познакомить пацанок с новой профессией, но и донести им, что оставаться панянками нужно всегда и везде.

Заместитель директора Школы панянок Ирина Дюденко говорит:

Для стюардессы важно иметь хорошие манеры, быть собранной, грациозной и организованной. Всеми этими навыками девушки уже должны были овладеть.

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Испытание проходило в реальном самолете, который стоял в ангаре. Ученицы должны были встретить и рассадить пассажиров на свои места, объяснить им, как действовать в экстремальных ситуациях, и, собственно, спасти во время одной из них. Пацанки отнеслись к испытанию несерьезно, смеялись и шутили. Пока самолет не начал наполняться настоящим дымом.

 

Від пацанки до панянки - авиакатастрофа фото
Від пацанки до панянки - авиакатастрофа фото
пресс-служба Нового канала
Від пацанки до панянки 3 фото
Від пацанки до панянки 3 фото
пресс-служба Нового канала

 

Роль пассажиров сыграли актеры, которые профессионально паниковали, когда начался пожар, кричали и отказывались покидать самолет.

Яна призналась:

Уж лучше шаурмой торговать, чем быть стюардессой. Сказать ничего нельзя, нужно быть ангелом и постоянно улыбаться. Это очень трудно. Работа реально для стрессоустойчивых.

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Ни одна из учениц не смогла справиться с таким испытанием. Более или менее спокойными, как отметила Ирина Дюденко, оставались только Даша и Дина. Остальные паниковали сильнее, чем пассажиры. После съемки все ученицы единогласно заявили, что не хотели бы работать стюардессами.

 

Від пацанки до панянки участницы фото
Від пацанки до панянки участницы фото
пресс-служба Нового канала

 

Яна объясняет:

Это серьезная работа. Люди могут из-за меня умереть.

Смотрите реалити «Від пацанки до панянки» каждую среду в 19:00 на Новом канале.

Напомним также, что Сара Джессика Паркер вышла в свет со своими дочерями. Подробнее по ссылке.

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Теги: Від пацанки до панянки, новый сезон, стюардессы, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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