Сара Джессика Паркер вышла в свет со своими дочерями

Дети Сары Джессики Паркер заметно повзрослели.

Сара Джессика Паркер посетила светское мероприятие, где в очередной раз продемонстрировала отменное чувство стиля. Актриса появилась на красной дорожке в нежном и элегантном образе: пудровом шифоновом платье, лодочках и со сдержанной прической.

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Но внимание публики в этот раз было больше приковано не к актрисе, ведь Сара посетила мероприятие в компании своих дочерей – 8-летних близняшек Табиты и Марион:

Сара Джессика Паркер с детьми фото GettyImages.com

Сара Джессика Паркер с дочерьми фото GettyImages.com

Отметим, дочерей Сары Джессики Паркер и ее мужа Мэтью Бродерика выносила суррогатная мать.

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