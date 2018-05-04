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Сара Джессика Паркер вышла в свет со своими дочерями

Комментариев: 2
Дети Сары Джессики Паркер заметно повзрослели.
Сара Джессика Паркер с дочерями
Сара Джессика Паркер с дочерями
GettyImages.com

Сара Джессика Паркер посетила светское мероприятие, где в очередной раз продемонстрировала отменное чувство стиля. Актриса появилась на красной дорожке в нежном и элегантном образе: пудровом шифоновом платье, лодочках и со сдержанной прической.

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Но внимание публики в этот раз было больше приковано не к актрисе, ведь Сара посетила мероприятие в компании своих дочерей – 8-летних близняшек Табиты и Марион:

 

Сара Джессика Паркер с детьми фото
Сара Джессика Паркер с детьми фото
GettyImages.com
Сара Джессика Паркер с дочерьми фото
Сара Джессика Паркер с дочерьми фото
GettyImages.com

 

Отметим, дочерей Сары Джессики Паркер и ее мужа Мэтью Бродерика выносила суррогатная мать.

Напомним, стало известно, где будут жить принц Гарри и Меган Маркл после свадьбы. Подробности – по ссылке.

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Теги: Сара Джессика Паркер, дети, дочери, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  04.05.2018, 14:46
Оценка:  0
pусский
Похожи на мои два яйца, одно чуть меньше, но оба лохматые!
pусский  (аноним)  04.05.2018, 14:40
Оценка:  0
pусский
Мордой похожа на нашего Лаврова. Одеть очки и вылитый Лавров! Только Лавров круче, он чекист, бля! А я пёрнул, гы-гы-гы!
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