Сара Джессика Паркер вышла в свет со своими дочерями
Дети Сары Джессики Паркер заметно повзрослели.
Сара Джессика Паркер посетила светское мероприятие, где в очередной раз продемонстрировала отменное чувство стиля. Актриса появилась на красной дорожке в нежном и элегантном образе: пудровом шифоновом платье, лодочках и со сдержанной прической.
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Но внимание публики в этот раз было больше приковано не к актрисе, ведь Сара посетила мероприятие в компании своих дочерей – 8-летних близняшек Табиты и Марион:
Отметим, дочерей Сары Джессики Паркер и ее мужа Мэтью Бродерика выносила суррогатная мать.
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