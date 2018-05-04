Холостяк 8 сезон Украина: смотреть 9 выпуск онлайн

9 выпуск 8 сезона шоу Холостяк смотреть онлайн можно будет совсем скоро.

Продолжается новое телешоу Холостяк 2018 в Украине.

4 мая, в пятницу, на телеканале СТБ и на нашем сайте ivona.bigmir.net традиционно можно посмотреть очередной выпуск Холостяк 8 сезон.

Главный герой украинского проекта - музыкант Рожден Ануси. 28-летний одессит стал известен после участия в одном из отечественных талант шоу. Хит Ануси “Знаешь” не одну неделю лидировала в iTunes.

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В восьмом выпуске шоу Рожден и участницы окунаются в атмосферу XIX века. Холостяку становится интересно кому из девушек присущи аристократические манеры, а кто может им успешно обучиться. Первое свидание выпуска у Холостяка было с Натальей. Вместе с девушкой они пытались воплотить в жизнь мечту самого Рождена, но в итоге свидание было испорчено. А вот с Иванной он переживет незабываемое романтическое рандеву. Церемония роз превратилась в настоящий бал.

Очередной выпуск Холостяк 8 сезон смотреть онлайн можно совсем скоро.

Смотрите тут шоу Холостяк 8 сезон 8 выпуск онлайн.

Смотрите 9 выпуск онлайн здесь совсем скоро.

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