Телеканал «1+1» покажет новую мелодраму «Шанс на любовь»

13 мая в 21:00 на телеканале «1+1» состоится премьера новой 4-серийной мелодрамы «Шанс на любовь» производства «1+1 Продакшн».

В центре сюжета сериала - неприметная, но талантливая девушка Оля, работающая переводчицей в брачном агентстве «Шанс». Она помогает обрести счастье другим, не успевая при этом устроить свою личную жизнь. Оля даже решает уволиться, но напоследок по поручению Анжелы, очередной клиентки агентства, вступает в переписку с молодым англичанином Генри. Вскоре главная героиня понимает, что влюблена в человека, который и не догадывается о ее существовании. К счастью, красавице Анжеле совершенно не даются иностранные языки. По совету своего друга Марка Генри спешит в Киев, чтобы познакомиться с украинской возлюбленной. К собственному удивлению, он замечает, как все больше и больше увлекается неприметной переводчицей из агентства, которой в борьбе за любовь предстоит спасти семейный бизнес Генри и раскрыть коварный замысел Марка и Анжелы.

Дайнис Грубе и Юлия Бернгардт фото пресс-служба 1+1

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Роль обаятельной авантюристки Анжелы сыграла полюбившаяся зрителям молодая украинская актриса Дарья Егоркина. Главные роли в сериале также исполнили латвийские актеры Юлия Бернгардт, Дайнис Грубе и Павел Гришковс. Интересно, что обладатель премии «Лучший актер Латвии» по версии фестиваля «The Night of Artist» Дайнис Грубе впервые исполнил главную роль в украинском сериале, сыграв британского аристократа Генри. Титулованный латвийский актер также три года подряд завоевывал «Приз зрительских симпатий» фестиваля «The Night of Artist».

Дайнис Грубе, Юлия Бернгардт и Павел Гришковс фото пресс-служба 1+1

Идея сценария является победителем питчинга идей The Next Big Thing 2015 - проекта поиска новых оригинальных решений для телевидения среди независимых авторов. Автор идеи - Юлия Троян.

Дарья Егоркина и Дайнис Грубе фото пресс-служба 1+1

Режиссер-постановщик - Александр Тименко, оператор-постановщик - Игорь Иванов, автор сценария - Георгий Кирвалидзе. Продюсеры картины - Елена Васильева, Виктория Баранова (Лезина). Креативный продюсер - Алена Еремеева, исполнительный продюсер – Роман Лукин.

Смотрите премьеру 4-серийной мелодрамы «Шанс на любовь» 13 мая в 21:00 на телеканале «1+1».

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