Телеканал «1+1» покажет новую мелодраму «Шанс на любовь»
В центре сюжета сериала - неприметная, но талантливая девушка Оля, работающая переводчицей в брачном агентстве «Шанс». Она помогает обрести счастье другим, не успевая при этом устроить свою личную жизнь. Оля даже решает уволиться, но напоследок по поручению Анжелы, очередной клиентки агентства, вступает в переписку с молодым англичанином Генри. Вскоре главная героиня понимает, что влюблена в человека, который и не догадывается о ее существовании. К счастью, красавице Анжеле совершенно не даются иностранные языки. По совету своего друга Марка Генри спешит в Киев, чтобы познакомиться с украинской возлюбленной. К собственному удивлению, он замечает, как все больше и больше увлекается неприметной переводчицей из агентства, которой в борьбе за любовь предстоит спасти семейный бизнес Генри и раскрыть коварный замысел Марка и Анжелы.
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Роль обаятельной авантюристки Анжелы сыграла полюбившаяся зрителям молодая украинская актриса Дарья Егоркина. Главные роли в сериале также исполнили латвийские актеры Юлия Бернгардт, Дайнис Грубе и Павел Гришковс. Интересно, что обладатель премии «Лучший актер Латвии» по версии фестиваля «The Night of Artist» Дайнис Грубе впервые исполнил главную роль в украинском сериале, сыграв британского аристократа Генри. Титулованный латвийский актер также три года подряд завоевывал «Приз зрительских симпатий» фестиваля «The Night of Artist».
Идея сценария является победителем питчинга идей The Next Big Thing 2015 - проекта поиска новых оригинальных решений для телевидения среди независимых авторов. Автор идеи - Юлия Троян.
Режиссер-постановщик - Александр Тименко, оператор-постановщик - Игорь Иванов, автор сценария - Георгий Кирвалидзе. Продюсеры картины - Елена Васильева, Виктория Баранова (Лезина). Креативный продюсер - Алена Еремеева, исполнительный продюсер – Роман Лукин.
Смотрите премьеру 4-серийной мелодрамы «Шанс на любовь» 13 мая в 21:00 на телеканале «1+1».
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