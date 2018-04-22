Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Голос країни 8 сезон: где смотреть финал онлайн

Комментариев: 0
В это воскресенье, 29 апреля 2018 года, пройдет финал в шоу Голос країни 8 сезон. Зрители будут определять, кто из четырех оставшихся конкурсантов победит в шоу.
Голос країни 8 сезон 2018 - где смотреть финал онлайн
Голос країни 8 сезон 2018 - где смотреть финал онлайн
пресс-служба 1+1

В прошлое воскресенье на шоу Голос країни 2018 зрители наблюдали полуфинал. В итоге из 8 конкурсантов осталось только 4. Финалисты в каждой команде определялись путем зрительского голосования, а также оценки тренера. У тренеров было 100%, которые они должны были разделить между двумя участниками. Далее голоса зрителей переводились в проценты и оба показателя суммировались. У кого из конкурсантов выходило больше, тот - проходил в финал.

Читайте также: Потап розповів про найемоційніший номер шоу «Голос країна 8»

Все участники были готовы к битве, их поддерживали зрители и наставники. Не обошлось без сюрпризов. Так своими выступлениями на шоу порадовали DZIDZIO, ДахаБраха, Mountain Breeze и Тина Кароль, которая исполнила попурри из своих хитов.

В итоге в команде Сергея Бабкина остались Алена Луценко, а команду Джамалы представит Анна Тринчер. Тина Кароль и зрители сделали ставку на Андрея Рыбарчука, а за победу в команде Потапа поборется Србуи Саргсян.

Смотрите финал шоу Голос країни-8 29 апреля онлайн на сайте Ivona.bigmir.net.

Смотрите 13 выпуск шоу Голос країни-8 от 22.04.2018.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о фото Анны Седоковой в свадебном платье. Фото заинтриговало поклонников. 

Поделись:
Теги: Голос країни, голос країни 8, голос країни 8, Джамала, Тина Кароль, Сергей Бабкин, Потап, финал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь