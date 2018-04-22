Голос країни 8 сезон: где смотреть финал онлайн

В это воскресенье, 29 апреля 2018 года, пройдет финал в шоу Голос країни 8 сезон. Зрители будут определять, кто из четырех оставшихся конкурсантов победит в шоу.

В прошлое воскресенье на шоу Голос країни 2018 зрители наблюдали полуфинал. В итоге из 8 конкурсантов осталось только 4. Финалисты в каждой команде определялись путем зрительского голосования, а также оценки тренера. У тренеров было 100%, которые они должны были разделить между двумя участниками. Далее голоса зрителей переводились в проценты и оба показателя суммировались. У кого из конкурсантов выходило больше, тот - проходил в финал.

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Все участники были готовы к битве, их поддерживали зрители и наставники. Не обошлось без сюрпризов. Так своими выступлениями на шоу порадовали DZIDZIO, ДахаБраха, Mountain Breeze и Тина Кароль, которая исполнила попурри из своих хитов.

В итоге в команде Сергея Бабкина остались Алена Луценко, а команду Джамалы представит Анна Тринчер. Тина Кароль и зрители сделали ставку на Андрея Рыбарчука, а за победу в команде Потапа поборется Србуи Саргсян.

Смотрите финал шоу Голос країни-8 29 апреля онлайн на сайте Ivona.bigmir.net.

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