Анна Седокова заинтриговала фото в свадебном платье
Анна Седокова выходит замуж за нового бойфренда – СМИ.
Певица Анна Седокова недавно показала нового бойфренда – Даниила Величко. Неизвестно, как долго они вместе и вместе ли (артистка лишь опубликовала фото и загадочно его подписала), но поклонники и многие СМИ решили, что свадьбе быть, и в скором будущем.
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На своей странице в Instagram Анна Седокова поделилась фото в роскошном свадебном платье, а в подписи к нему поблагодарила несколько бутиков за красоту:
Каждой девушке, в её особенный день - нужно особенное платье.👸🏻
Спасибо за красоту.
Отметим, на фото Седокова позирует со своим сыном Гектором.
Напомним, Ирина Шейк беременна вторым ребенком, у супермодели округлился животик. Фото – смотрите по ссылке.
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