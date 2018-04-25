Анна Седокова заинтриговала фото в свадебном платье

Анна Седокова выходит замуж за нового бойфренда – СМИ.

Певица Анна Седокова недавно показала нового бойфренда – Даниила Величко. Неизвестно, как долго они вместе и вместе ли (артистка лишь опубликовала фото и загадочно его подписала), но поклонники и многие СМИ решили, что свадьбе быть, и в скором будущем.

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На своей странице в Instagram Анна Седокова поделилась фото в роскошном свадебном платье, а в подписи к нему поблагодарила несколько бутиков за красоту:

Каждой девушке, в её особенный день - нужно особенное платье.👸🏻 Спасибо за красоту.

Анна Седокова фото instagram.com/annasedokova​

Отметим, на фото Седокова позирует со своим сыном Гектором.

Напомним, Ирина Шейк беременна вторым ребенком, у супермодели округлился животик. Фото – смотрите по ссылке.