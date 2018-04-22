"Голос країни 8": кто прошел в финал
Каждую тренерскую команду в финале "Голосу країни 8" представит один участник.
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22 апреля состоялся полуфинал вокального шоу "Голос країни 8". В результате выступлений участников команд Тины Кароль, Потапа, Джамалы и Сергея Бабкина в 13-м выпуске были выбраны финалисты шоу.
В 13 выпуске "Голос країни 8" покинули проект: Дмитрий Самко. Никита Трондин, Кристина Храмова, Михаил Сосунов.
Соответственно в финал шоу "Голос країни 8" попали:
- Андрей Рыбарчук будет бороться за победу для себя и своего тренера Тины Кароль. Он стал первым суперфиналистом шоу "Голос країни 8".
- Из команды Джамалы в финале будет участвовать Анна Тринчер, звезда серила "Школа". Она стала второй финалисткой.
- Србуи Саргсян появится в финале от команды Потапа. Она стала третьей финалисткой шоу.
- Елена Луценко также вышла в финал. Она педставляет команду Сергея Бабкина.
Полный выпуск полуфинала "Голосу країни 8" смотрите тут:
К слову, если вы пропустили 12 выпуск шоу "Голос країни 8", тогда смотрите его по ссылке.
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