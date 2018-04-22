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"Голос країни 8": кто прошел в финал

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Каждую тренерскую команду в финале "Голосу країни 8" представит один участник.
Голос країни 8: кто прошел в финал
Голос країни 8: кто прошел в финал
пресс-служба 1+1

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22 апреля состоялся полуфинал вокального шоу "Голос країни 8". В результате выступлений участников команд Тины Кароль, Потапа, Джамалы и Сергея Бабкина в 13-м выпуске были выбраны финалисты шоу.

В 13 выпуске "Голос країни 8" покинули проект: Дмитрий Самко. Никита Трондин, Кристина Храмова, Михаил Сосунов.

Соответственно в финал шоу "Голос країни 8" попали:

  • Андрей Рыбарчук будет бороться за победу для себя и своего тренера Тины Кароль. Он стал первым суперфиналистом шоу "Голос країни 8".
  • Из команды Джамалы в финале будет участвовать Анна Тринчер, звезда серила "Школа". Она стала второй финалисткой.
  • Србуи Саргсян появится в финале от команды Потапа. Она стала третьей финалисткой шоу.
  • Елена Луценко также вышла в финал. Она педставляет команду Сергея Бабкина.

Полный выпуск полуфинала "Голосу країни 8"  смотрите тут:

К слову, если вы пропустили 12 выпуск шоу "Голос країни 8", тогда смотрите его по ссылке.

Напомним, что Александр Рыбак рассказал о своих фаворитах конкурса Евровидение 2018. Кто они и почему - читайте по ссылке

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Теги: Голос країни, голос країни 8, голос країни 8, Джамала, Тина Кароль, Сергей Бабкин, Потап, полуфинал
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Источник: ivona bigmir)net

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