Потап розповів про найемоційніший номер шоу «Голос країна 8»
22 квітня відбувся півфінал «Голосу країни» на телеканалі «1+1», де суперфіналісткою у #командаБабкіна стала Олена Луценко, за яку особисто вболіває Ніна Матвієнко та яку тренери вже назвали «голосом України».
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Учасники команди Бабкіна вразили своїми виступами тренерів та весь зал, що аплодував стоячи після кожного виступу! Дмитро Самко виконав неймовірний трек групи «Сплін» – «Романс». Неймовірно проникливий виступ, що розчулив весь зал, та який Джамала назвала геніальним!
Триб’ютом видатному музиканту Миколі Мозговому стала пісня «Минає день, минає ніч» у виконанні Олени Луценко. Композиція вразила своєю глибиною й енергетикою посилу всю аудиторію! За сумою голосів глядачів і відсотковим вибором тренера Олена Луценко стала суперфіналісткою «Голосу країни» 8 у команді Сергія Бабкіна.
Розчулений Потап прокоментував виступ Олени так:
Якщо у нашої нації є код, який нас відрізняє від інших, то у цього коду є хранитель – це є ти! Ти і є Україна, так співає Україна, і я плачу від щастя, що тебе чую!
Бабкін після виступу дівчини емоційно заявив:
Олена, пам'ятаєш слова, які я сказав, коли ми перший раз з тобою побачилися на сліпих прослуховуваннях? Так ось, за час всіх цих етапів я ні на секунду, ні на йоту, ні на частинку жодного разу не засумнівався у цих словах! Я дійсно продовжую так вважати – ти переможець «Голосу Країни 8».
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А завершили сьогоднішній ефір тріо #командаБабкіна з вогняним виконанням легендарного треку групи The Beatles «Come together»! Їх виступ став піком емоцій у півфіналі вокального шоу «Голос країни».
Подивитись відео можна тут:
Нагадаємо також, що раніше ми публікували матеріал про результати півфіналу шоу “Голос країни 8“. Подробиці за посиланням.
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