Камалия поделилась архивным фото, где ей 16 лет

Камалия поделилась архивным фото с юности.

Певица Камалия публикует много фотографий со своими детьми, супругом и с выступлений. А недавно удивила своих поклонников архивным снимком.

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Камалия на своей странице в Instagram порадовала поклонников снимком, который нашла в альбоме у своей мамы.

На фото, которое Камалия опубликовала, певице всего 16 лет:

Нашла у мамы фотографию. Мне здесь 16 лет.

Черно-белое фото порадовало поклонников Камалии. Они оставили много хороших комментариев под фотографией. А как вам 16-летняя Камалия?

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