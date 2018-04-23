Камалия поделилась архивным фото, где ей 16 лет
Камалия поделилась архивным фото с юности.
Певица Камалия публикует много фотографий со своими детьми, супругом и с выступлений. А недавно удивила своих поклонников архивным снимком.
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Камалия на своей странице в Instagram порадовала поклонников снимком, который нашла в альбоме у своей мамы.
На фото, которое Камалия опубликовала, певице всего 16 лет:
Нашла у мамы фотографию. Мне здесь 16 лет.
Черно-белое фото порадовало поклонников Камалии. Они оставили много хороших комментариев под фотографией. А как вам 16-летняя Камалия?
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