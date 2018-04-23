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Камалия поделилась архивным фото, где ей 16 лет

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Камалия поделилась архивным фото с юности.
Камалия показала свое детское фото
Камалия показала свое детское фото
instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия публикует много фотографий со своими детьми, супругом и с выступлений. А недавно удивила своих поклонников архивным снимком.

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Камалия на своей странице в Instagram порадовала поклонников снимком, который нашла в альбоме у своей мамы.

На фото, которое Камалия опубликовала, певице всего 16 лет:

Нашла у мамы фотографию. Мне здесь 16 лет.

 

Нашла у мамы фотографию. Мне здесь 16 лет.

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Черно-белое фото порадовало поклонников Камалии. Они оставили много хороших комментариев под фотографией. А как вам 16-летняя Камалия?

Напомним, что Евгения Власова показала своего брата. Евгения Власова призналась, кто самый важный мужчина в ее жизни.

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Теги: Камалия, детство, юность, детское фото, пост, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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