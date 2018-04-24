Ирина Шейк показала обручальное кольцо

Ирина Шейк и Брэдли Купер скоро сыграют свадьбу.

Супермодель Ирина Шейк перед тем, как стать мамой, заинтриговала своих поклонников. Многие СМИ писали, что Шейк выходит замуж за Брэдли Купера.

Ирина Шейк родила ребенка и только тогда заговорила о свадьбе.

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А теперь еще и впервые показала свое обручальное кольцо, которое ей подарил Брэдли Купер. Сделала она это на Недели свадебной моды в Барселоне.

Ирина Шейк фото GettyImages.com

Многие пользователи спрашивают у Ирины Шейк, когда же она сыграет свадьбу с Купером. Но модель пока не дает комментариев по этому поводу.

К слову, пара воспитывает дочь.

Напомним, что Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз.