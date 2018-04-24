Ирина Шейк показала обручальное кольцо
Ирина Шейк и Брэдли Купер скоро сыграют свадьбу.
Супермодель Ирина Шейк
Ирина Шейк родила ребенка и только тогда заговорила о свадьбе.
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А теперь еще и впервые показала свое обручальное кольцо, которое ей подарил Брэдли Купер. Сделала она это на Недели свадебной моды в Барселоне.
Многие пользователи спрашивают у Ирины Шейк, когда же она сыграет свадьбу с Купером. Но модель пока не дает комментариев по этому поводу.
К слову, пара воспитывает дочь.
Напомним, что Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз.
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