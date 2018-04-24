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Ирина Шейк показала обручальное кольцо

Комментариев: 2
Ирина Шейк и Брэдли Купер скоро сыграют свадьбу.
Ирина Шейк выходит замуж
Ирина Шейк выходит замуж
GettyImages.com

Супермодель Ирина Шейк перед тем, как стать мамой, заинтриговала своих поклонников. Многие СМИ писали, что Шейк выходит замуж за Брэдли Купера.

Ирина Шейк родила ребенка и только тогда заговорила о свадьбе.

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А теперь еще и впервые показала свое обручальное кольцо, которое ей подарил Брэдли Купер. Сделала она это на Недели свадебной моды в Барселоне.

Ирина Шейк фото
Ирина Шейк фото
GettyImages.com

Многие пользователи спрашивают у Ирины Шейк, когда же она сыграет свадьбу с Купером. Но модель пока не дает комментариев по этому поводу.

К слову, пара воспитывает дочь.

Напомним, что Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз.

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Теги: Ирина Шейк, супермодель, замужество, обручальное кольцо, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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BigpoMoika    24.04.2018, 11:51
Оценка:  0
BigpoMoika
супермодель? страшная она
pусский  (аноним)  24.04.2018, 11:50
Оценка:  0
pусский
A oн eбёт её указательным пальцем в жопу?
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