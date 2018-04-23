Анастасия Приходько показала, как принимает ванну

Анастасия Приходько опубликовала несвойственное ей фото.

Украинская певица Анастасия Приходько часто делится с подписчиками своим мнением относительно общественно важных процессов и событий. Но в последнее время артистка то и дело удивляет поклонников: не так давно Приходько поделилась снимком с 8-летней дочерью, затем опубликовала фото с мамой, а на днях и вовсе показала, как принимает ванну.

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21 апреля Анастасия Приходько отпраздновала 31-летие. По словам артистки, даже с юбилеем ее поздравляли меньше. На своей странице в Instagram Приходько поделилась фото, на котором позирует в ванной:

Дорогие друзья, не могу даже ванну принять... Столько поздравлений я на свои юбилеи не получала как получаю сейчас в 31:)) Но буду продолжать читать дальше)

Анастасия Приходько фото instagram.com/prykhodko_official

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