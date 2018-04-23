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Анастасия Приходько показала, как принимает ванну

Комментариев: 4
Анастасия Приходько опубликовала несвойственное ей фото.
Анастасия Приходько в ванной
Анастасия Приходько в ванной
instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица Анастасия Приходько часто делится с подписчиками своим мнением относительно общественно важных процессов и событий. Но в последнее время артистка то и дело удивляет поклонников: не так давно Приходько поделилась снимком с 8-летней дочерью, затем опубликовала фото с мамой, а на днях и вовсе показала, как принимает ванну.

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21 апреля Анастасия Приходько отпраздновала 31-летие. По словам артистки, даже с юбилеем ее поздравляли меньше. На своей странице в Instagram Приходько поделилась фото, на котором позирует в ванной:

Дорогие друзья, не могу даже ванну принять... Столько поздравлений я на свои юбилеи не получала как получаю сейчас в 31:)) Но буду продолжать читать дальше)

Анастасия Приходько фото
Анастасия Приходько фото
instagram.com/prykhodko_official

Напомним, стало известно, что Пиппа Миддлтон беременна. Сестра Кейт Миддлтон пребывает на 12-й неделе. Подробнее – по ссылке.

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Теги: Анастасия Приходько, личное, ванная, фото, пост, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  23.04.2018, 12:14
Оценка:  0
гость
Очень интересно, теперь пусть покажет как она срет!
гость  (аноним)  23.04.2018, 11:41
Оценка:  0
гость
Страхiття!
pусский  (аноним)  23.04.2018, 11:27
Оценка:  0
pусский
Надо ей туда пописать...
гость  (аноним)  23.04.2018, 11:12
Оценка:  0
гость
Следующий шедевр будет: Как я стру на грядке.Столько поздравлний , что жопу вытереть нему часу!
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