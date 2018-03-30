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Анастасия Приходько удивила снимком повзрослевшей дочери

Комментариев: 3
Украинская певица Анастасия Приходько относится к тем звездам, которые совсем не публикуют в соцсетях снимки своих детей.
Анастасия Приходько - фото подросшей дочери (фото)
Анастасия Приходько - фото подросшей дочери (фото)
https://www.facebook.com/people/Анастасія-Приходько/100007430375089

Однако, в честь дня рождения дочери Наны, Приходько впервые опубликовала фото повзрослевшей девочки и трогательно поздравила ее в комментарии.

Звездная мама написала:

8 років тому я стала мамою вперше! Хотіла хлопчика бо не знала що я буду робити с дівчинкою! Коли Чіпі з’явилася на світ, я зрозуміла що це моя королева яку треба зробити самою щасливою у світі! З днем народження!

Дочь Анастасии Приходько фото
Дочь Анастасии Приходько фото
instagram.com/prykhodko_official/

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Поклонники пришли в восторг от такого поступка своей любимицы и также принялись поздравлять дочь Приходько с днем рождения. Некоторые подписчики Анастасии отметили, что Нана очень симпатичная девочка.

Напомним также, что Анна Добрыднева сделала с мамой татуировки. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  30.03.2018, 17:36
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гость
Любят чмокнуть в эррогированную письку, и так из поколения в поколение, что с них взять.
гость  (аноним)  30.03.2018, 17:26
Оценка:  0
гость
и везде б..лять эти утиные губы
pусский  (аноним)  30.03.2018, 17:24
Оценка:  0
pусский
А не пришел в восторг, я пришёл в туалет, и там громко и вонюче просрался на всех бандеровцев!
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