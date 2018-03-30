Анастасия Приходько удивила снимком повзрослевшей дочери

Украинская певица Анастасия Приходько относится к тем звездам, которые совсем не публикуют в соцсетях снимки своих детей.

Однако, в честь дня рождения дочери Наны, Приходько впервые опубликовала фото повзрослевшей девочки и трогательно поздравила ее в комментарии.

Звездная мама написала:

8 років тому я стала мамою вперше! Хотіла хлопчика бо не знала що я буду робити с дівчинкою! Коли Чіпі з’явилася на світ, я зрозуміла що це моя королева яку треба зробити самою щасливою у світі! З днем народження!

Дочь Анастасии Приходько фото instagram.com/prykhodko_official/

Читайте также: Вика из НЕАНГЕЛОВ осуществила свою мечту

Поклонники пришли в восторг от такого поступка своей любимицы и также принялись поздравлять дочь Приходько с днем рождения. Некоторые подписчики Анастасии отметили, что Нана очень симпатичная девочка.

Напомним также, что Анна Добрыднева сделала с мамой татуировки. Подробности по ссылке.