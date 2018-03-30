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Анна Добрыднева сделала с мамой татуировки

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Анна Добрыднева: «Теперь у нас с мамой одинаковые татуировки».
Анна Добрыднева - татуировка с мамой (фото)
Анна Добрыднева - татуировка с мамой (фото)
instagram.com/anna_dobrydneva

Певица Анна Добрыднева удивила своих поклонников. Она рассказала о том, что сделала со своей мамой татуировки. Анне Добрыдневой и ее маме сделали рисунок в виде девушки с крыльями бабочки.  

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Добрыднева даже сделала несколько штрихов на тату своей маме лично. Артистка, как выяснилось, проходит обучение у мастера тату:

Невероятное чувство! Теперь у нас с мамой одинаковые татуировки. Мы выбрали прекрасный символ: волшебное окрыленное существо – грациозная девушка с крыльями бабочки. Фея! Но это еще не все! Я сейчас прохожу обучение у лучшего мастера тату – Дмитрия Цилика. И некоторые элементы маминой татуировки выполнила самостоятельно! Друзья, я вам искренне желаю прекрасных взаимоотношений с родителями! Окрыляйте друг друга.

К слову, подписчики Анны отметили, насколько хороша ее мама. Они считают, что выглядит она отлично.

Напомним, что Кайли Дженнер стала блондинкой. Новоиспеченная мама Кайли Дженнер кардинально изменила образ. 

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Теги: Анна Добрыднева, мама звезды, татуировки, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
вАнна Злыднева  (аноним)  30.03.2018, 11:20
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вАнна Злыднева
Старые шлюхи! )))))
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