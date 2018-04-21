Рэйчел Вайс ожидает первенца от «Бонда» Дэниела Крэйга

У звезд уже есть дети от первых браков.

Несмотря на слухи о кризисе в отношениях актеров Рэйчел Вайс и Дэниела Крэйга, у пары все хорошо и недавно они впервые за долгое время появились на публике. Более того, знаменитости ожидают общего первенца.

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На днях Вайс лично подтвердила свою беременность.

Я скоро выйду в свет. Мы с Дэниелом невероятно счастливы - у нас родится малыш. Мы с огромным нетерпением ждем встречи с ним, или с ней. Это просто невероятно!», - рассказала журналистам актриса.

Напомним, что 48-летняя Рэйчел Вайс и 50-летний Дэниел Крейг вместе уже больше семи лет. У Крэйга есть взрослая дочь – 25-летняя Элла, а Рэйчел воспитывает 11-летнего Генри – сына от Даррена Аронофски. Ребенок, который, скорее всего, появится на свет осенью – станет первым общим ребенком пары.

Ранее Ivona сообщала, что всемирно известный диджей Avicii умер в возрасте 28 лет. Подробнее читайте в материале.