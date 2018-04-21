Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Рэйчел Вайс ожидает первенца от «Бонда» Дэниела Крэйга

Комментариев: 1
У звезд уже есть дети от первых браков.
Рэйчел Вайс ожидает первенца от «Бонда» Дэниела Крэйга
Рэйчел Вайс ожидает первенца от «Бонда» Дэниела Крэйга
GettyImages.com

Несмотря на слухи о кризисе в отношениях актеров Рэйчел Вайс и Дэниела Крэйга, у пары все хорошо и недавно они впервые за долгое время появились на публике. Более того, знаменитости ожидают общего первенца. 

Читай также: Эмили Ратажковски впервые прокомментировала разговоры о беременности

На днях Вайс лично подтвердила свою беременность. 

Я скоро выйду в свет. Мы с Дэниелом невероятно счастливы - у нас родится малыш. Мы с огромным нетерпением ждем встречи с ним, или с ней. Это просто невероятно!», - рассказала журналистам актриса. 

Напомним, что 48-летняя Рэйчел Вайс и 50-летний Дэниел Крейг вместе уже больше семи лет. У Крэйга есть взрослая дочь – 25-летняя Элла, а Рэйчел воспитывает 11-летнего Генри – сына от Даррена Аронофски. Ребенок, который, скорее всего, появится на свет осенью – станет первым общим ребенком пары. 

Ранее Ivona сообщала, что всемирно известный диджей Avicii умер в возрасте 28 лет. Подробнее читайте в материале.

Поделись:
Теги: шоубиз, Дэниел Крэйг, Рэйчел Вайс, беременность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  21.04.2018, 16:10
Оценка:  0
pусский
Я бы всадил ей куда круче, чем этот наркоша!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь