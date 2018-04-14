Эмили Ратажковски впервые прокомментировала разговоры о беременности

Все обсуждают внешность Эмили Ратажковски и говорят о ее возможной беременности.

Супермодель Эмили Ратажковски появилась во время премии Оскар 2018 со своим супругом. Это был первый выход пары в качестве мужа и жены, после их неожиданной свадьбы.

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Но многих больше интересовал не сам выход, а то, что фигура Эмили Ратажковски изменилась. У нее округлился животик, считали многие. А потом появилось еще и неоднозначное фото на ее странице в Instagram.

Bearing fruit 🍊 Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 14 Кві 2018 р. о 8:14 PDT

Эмили Ратажковски впервые решила прокомментировать такие разговоры:

Я не думала об этом, когда выкладывала пост. Меня тронула реакция людей, это мило. Но я не беременна.

Эмили много чего скрывает из личной жизни. Ранее она отрицала и роман с будущим супругом, но сами видим, что с этого получилась.Сейчас она замужем.

Напомним, что у Анны Седоковой появился новый парень. В Сети появилось фото с молодым человеком Анны Седоковой. Фото – по ссылке.