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Объявлены победители Национальной кинопремии "Золота Дзиґа"

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"DZIDZIO Контрабас" стал лучшим фильмом года .
Объявлены победители Национальной кинопремии "Золота Дзиґа"
Объявлены победители Национальной кинопремии "Золота Дзиґа"
Богдан Плавко

Вчера, 20 апреля, в Украине состоялась церемония вручения наград второй Национальной кинопремии “Золота Дзиґа“. В этом году перечень номинаций увеличился до 18: были добавлены 4 категории – “Лучший художник по гриму“, “Лучший художник по костюмам“, “Лучший звукорежиссер“ и премия “Выбор зрителя“.  

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В номинации “Выбор зрителя“ победила кинолента “DZIDZIO Контрабас“. Главные роли в картине исполнили Михаил Хома, Назарий Гук, и Орест Галицкий. Комедия собрала в украинском прокате более 22 миллионов. 

Отметим, что за победу в номинации “Лучший фильм“ боролись пять фильмов. Всего в этом году было подано 77 полнометражных и короткометражных фильмов. Отбор прошли 38 лент, а именно: 11 полнометражных игровых, 10 короткометражных игровых, 9 документальных, 8 анимационных. 

Победители второй национальной кинопремии “Золота Дзиґа“ (полный список): 

“Лучший фильм“ - “Киборги“, реж. Ахтем Сеитаблаев; 

“Лучший актер в главной роли“ - Вячеслав Довженко (“Киборги“); 

“Лучшая актриса в главной роли“ - Даша Плахтий (“Стримголов“); 

“Лучший режиссер“ (Премия им. Ю. Ильенко) - Сергей Лозница (“Кроткая“); 

“Выбор зрителя“ - “DZIDZIO Контрабас“, реж. Олег Борщевский; 

“Лучшим художником по гриму“ стала Лилиана Хома за фильм “Киборги“; 

“Лучший художник по костюмам“ – Светлана Симонович за фильм “Червоный“; 

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“Лучший звукорежиссер“ - Сергей Степанский за фильм “Стримголов“; 

“Лучший короткометражный игровой фильм“ – фильм “Выпуск'97“, Павел Остриков; 

“Лучший художник-постановщик“ - Шевкет Сейдаметов за фильм “Киборги“; 

“Лучший композитор“ - Никита Моисеев (“Стримголов“); 

“Лучший актер второго плана“ - Виктор Жданов (“Киборги“); 

“Лучшая актриса второго плана“ - Нина Набока (“Припутни“); 

“Лучший анимационный фильм“ - “Причинна“, реж. Андрей Щербак; 

“Лучший сценарист“ - Наталия Ворожбит (“Киборги“); 

“Лучший оператор-постановщик“ - Валентин Васянович (“Уровень черного“); 

“Лучший документальный фильм“ - “Дом “Слово“, реж. Тарас Томенко; 

“Золота Дзиґа“ за вклад в развитие украинского кино - Вячеслав Криштофович. 

Ранее мы рассказывали, как прошел «Бал цветов» от Николая Тищенко.

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Теги: Золота дзиґа 2018, премия, шоубиз, кино, награда
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