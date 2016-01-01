Занимайте очередь на прием: канал «Украина» покажет новый сезон «Дежурного врача»

В понедельник, 14 мая, в эфире телеканала «Украина» стартует четвертый сезон первой украиноязычной медицинской драмы «Дежурный врач», рассказывающий о буднях больницы скорой помощи.

В четвертом сезоне зрители познакомятся с новыми персонажами. Так, на замену врача Андрея Мазура, который находится в коме, из министерства направят нового специалиста – Олега Добрывечера. Новичок только с передовой, поэтому трудно вливается в коллектив больницы скорой помощи. Но вскоре его сердце растопит одна из коллег. Между тем амбициозная заместитель главного врача, Иродиада Ференц, будет делать все, чтобы подсидеть своего руководителя. Удастся ли это ей – зрители узнают в новом сезоне.

Актер Михаил Романов, который играет главного врача Ивана Петровича, доволен появлением новых героев:

Очень хорошо, что появились два новых персонажа – моя заместитель Иродиада и врач Добрывечер. С их появлением конфликты в сериале усилились: мой герой воюет с новой коллегой – потому что она интриганка, у которой исключительно корыстные цели, а вот с врачом Добрывечером он имеет сугубо профессиональные споры.

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Как утверждает креативный продюсер Елена Канишевская, команда «Дежурного врача» во время работы над новым сезоном учитывала потребности зрителей:

Уверена, что новые персонажи и развитие сюжета нашего сериала придутся по душе зрителям. Потому что любые изменения и нововведения в наших проектах происходят только на основании глубокого анализа потребностей аудитории канала «Украина».

Новый сезон Дежурного доктора фото пресс-служба

Режиссеры-постановщики: Павел Мащенко, Андрей Осмоловский. Оператор-постановщик: Дмитрий Бархатный. Главный автор сценария: Юлия Мищенко. Продюсеры: Елена Канишевская, Ирина Костюк, Анна Елисеева.

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В сериале также сыграли: Ирина Ткаленко, Руслан Сокольник, Надежда Левченко, Александр Норчук, Александра Польгуй, Светлана Князева, Софи Пашкуал, Валентина Барановская, Леонид Попадько, Галина Бортновская, Виктория Левченко и другие.

Съемки четвертого и пятого сезонов сериала «Дежурный врач» стартовали в 2017 году и продлятся до октября 2018-го. Производство: компания FILM.UA по заказу канала «Украина». Хронометраж серии: 45 минут. Количество эпизодов четвертого сезона: 40.

«Дежурный врач» – первый украиноязычный сериал медицинской тематики, премьера которого состоялась в мае в 2016 году на телеканале «Украина».

Смотрите премьеру четвертого сезона «Дежурного врача» в понедельник, 14 мая, на телеканале «Украина»!

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