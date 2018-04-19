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Лилия Подкопаева выходит замуж

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Известно имя жениха Лилии Подкопаевой.
Лилия Подкопаева выходит замуж
Лилия Подкопаева выходит замуж
instagram.com/liliyapodkopaeva_official

Известная украинская спортсменка Лилия Подкопаева оберегает свою личную жизнь от публики. А недавно стало известно, что Лилия Подкопаева выходит замуж.

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Предложение руки и сердца Лилии Подкопаевой сделал Игорь Дубинский, американский бизнесмен, с которым она познакомилась в Атланте:

Было сделано классическое предложение с кольцом, на которое был получен положительный ответ. В дальнейшем у нас все запланировано, но мы не хотим пока все рассказывать.

Лилия Подкопаева фото
Лилия Подкопаева фото
instagram.com/liliyapodkopaeva_official

Как призналась Лилия Подкопаева в одном из интервью, хоть предложение и прозвучало месте, которое далеко от романтики, но она была очень рада:

Если я гимнастка, где было предложение? В спортивном зале, да. Когда я открыла коробку и увидела кольцо, – уши горят, щеки горят, глаза сияют. Не от того, что вот кольцо. А от самого понимания, что в жизни происходят изменения.

К слову, Лилия Подкопаева воспитывает двоих детей, с которыми Игорь Дубинский нашел общий язык.

Напомним, что Джамала поделилась первыми впечатлениями от материнства. Джамала рассказала, кому разрешает сидеть с новорожденным ребенком. 

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Теги: Лилия Подкопаева, гимнастка, выходит замуж, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  19.04.2018, 10:55
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Лучшая подружка и кума Куйка? Да и xyй на неё... гггг
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