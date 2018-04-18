Руслана Писанка призналась, как ей удается держать себя в форме

Руслана Писанка после проекта "Зважені та щасливі" похудела на 42 кг.

Читайте также: Беременная Светлана Лобода заинтриговала поклонников Актриса и телеведущая Руслана Писанка после телевизионного проекта «Зважені та щасливі», где ей удалось за короткий срок сбросить 42 кг, возвращается на театральные подмостки. Она уже приступила в своей работе в качестве актрисы и столкнулась с первыми проблемами.

Руслана Писанка побывала в Германии, где много гастрономических соблазнов. Писанка призналась, что ей сложно дались походы по рестаранам:

Приходилось бить себя по рукам. Все их колбаски, сосиски, пиво, я попробовала. Быть в Германии и не съесть сосиску, меня не поймут. Но немецкие порции настолько огромные, что их не смогла осилить даже мужская часть нашей компании. Я в такие моменты обходилась супчиком. А после рыбы с салатом прошла более 15 тысяч шагов.

Также Писанка призналась, что в Германии попала в настоящий одесский ресторанчик:

В Берлине много лет живет актер Алик Левит, друг Вити Андриенко. У него там своя школа, он обучает детей театральному искусству. Алик пригласил всех артистов на ужин, когда мы приехали, то увидели надпись на стене: «Одесса-мама». Оказалось, что это одесский ресторан, который держат одесситы. Нам приготовили бычки, рачки, картошку с укропом, борщ, куриные котлеты с гречневой кашей... Мы были удивлены, но побывали практически на родине.

Руслана Пысанка фото пресс-служба

Отметим, что обновленную Руслану можно будет увидеть в столичном Театре Оперетты 23 апреля в спектакле «Одесса-мама 2 или Похождения бравого солдата Швейцмана».