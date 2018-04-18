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Руслана Писанка призналась, как ей удается держать себя в форме

Комментариев: 3
Руслана Писанка после проекта "Зважені та щасливі" похудела на 42 кг.
Руслана Пысанка в Германии
Руслана Пысанка в Германии
пресс-служба

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Актриса и телеведущая Руслана Писанка после телевизионного проекта «Зважені та щасливі», где ей удалось за короткий срок сбросить 42 кг, возвращается на театральные подмостки. Она уже приступила в своей работе в качестве актрисы и столкнулась с первыми проблемами.

Руслана Писанка побывала в Германии, где много гастрономических соблазнов. Писанка призналась, что ей сложно дались походы по рестаранам:
Приходилось бить себя по рукам. Все их колбаски, сосиски, пиво, я попробовала. Быть в Германии и не съесть сосиску, меня не поймут. Но немецкие порции настолько огромные, что их не смогла осилить даже мужская часть нашей компании. Я в такие моменты обходилась супчиком. А после рыбы с салатом прошла более 15 тысяч шагов. 
Также Писанка призналась, что в Германии попала в настоящий одесский ресторанчик:
В Берлине много лет живет актер Алик Левит, друг Вити Андриенко. У него там своя школа, он обучает детей театральному искусству. Алик пригласил всех артистов на ужин, когда мы  приехали, то увидели надпись на стене: «Одесса-мама». Оказалось, что это одесский ресторан, который держат одесситы. Нам приготовили бычки, рачки, картошку с укропом, борщ, куриные котлеты с гречневой кашей... Мы были удивлены, но побывали практически на родине. 
Руслана Пысанка фото
Руслана Пысанка фото
пресс-служба
Отметим, что  обновленную Руслану можно будет увидеть в столичном Театре Оперетты 23 апреля в спектакле «Одесса-мама 2 или Похождения бравого солдата Швейцмана». 

Напомним, что Маша Ефросинина и Настя Каменских ответили хейтерам.  Знаменитости рассказали, делали ли они на самом деле пластические операции. 

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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МиxасьUA    18.04.2018, 13:13
Оценка:  0
МиxасьUA
Сосанна Каканка не 42 кило потеряла,знатно просравшись,траванувшись кефиром 1999 года выпуска.А все 420 кило!!!
МиxасьUA    18.04.2018, 13:13
Оценка:  0
МиxасьUA
Сосанна Каканка не 42 кило потеряла,знатно просравшись,траванувшись кефиром 1999 года выпуска.А все 420 кило!!!
гость  (аноним)  18.04.2018, 13:07
Оценка:  0
гость
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