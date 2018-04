Конфуз на сцене: у Кэти Перри лопнули штаны

Неожиданные инциденты со звездами на сцене – не редкость, но они всегда веселят публику. Особенно если знаменитости с юмором выходят из подобных ситуаций.

Недавно Кэти Перри стала приглашенной звездой в шоу American Idol, куда пришла в серебристом комбинезоне с рюшами. Но в какой-то момент штаны артистки попросту лопнули, а Кэти при этом не растерялась и продемонстрировала публике конфуз. Позже на своей странице в Twitter артистка даже опубликовала видео:

I have good news and bad news today - ☹️: I won’t be able to live stream #AmericanIdol today but 🙂: I CAN promise you some pants splitting fun👖😳 Tune in at 8/7c for round✌🏼 of 🌟All Star🌟 duets! pic.twitter.com/AaqCakSLdT