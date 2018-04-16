Знай наших: украинка выиграла конкурс красоты в США

Украинка Яна Власюк стала победительницей конкурса Mrs. Globe.

26-летняя украинка из Нововолынска стала победительницей престижного конкурса красоты Mrs. Globe (Миссис Земной шар), который проходил в штате Пенсильвания, США.

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Как признается Яна, она случайно приняла участие в конкурсе красоты и даже не думала, что сможет выиграть:

В интернете наткнулась на сайт, а мне сразу выскочила заявка и я решила “ради прикола“ написать. Даже не думала и не рассчитывала ни на что, но через несколько дней, уже и забыла обо всем этом, мне позвонили и предложили пойти на конкурс.

Яна Власюк фото facebook.com/yana.vlasyuk

Теперь Яна Власюк гордо носит титул Миссис Пенсильвания, и в июне будет бороться за звание “Миссис США“. Уже совсем скоро девушка будет представлять США в финале конкурса Mrs. Globe, который будет проходить в Калифорнии.

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