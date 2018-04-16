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Знай наших: украинка выиграла конкурс красоты в США

Комментариев: 7
Украинка Яна Власюк стала победительницей конкурса Mrs. Globe.
Яна Власюк победила в конкурсе красоты
Яна Власюк победила в конкурсе красоты
facebook.com/yana.vlasyuk

26-летняя украинка из Нововолынска стала победительницей престижного конкурса красоты Mrs. Globe (Миссис Земной шар), который проходил в штате Пенсильвания, США.

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Как признается Яна, она случайно приняла участие в конкурсе красоты и даже не думала, что сможет выиграть:

В интернете наткнулась на сайт, а мне сразу выскочила заявка и я решила “ради прикола“ написать. Даже не думала и не рассчитывала ни на что, но через несколько дней, уже и забыла обо всем этом, мне позвонили и предложили пойти на конкурс.

 

Яна Власюк фото
Яна Власюк фото
facebook.com/yana.vlasyuk

 

Теперь Яна Власюк гордо носит титул Миссис Пенсильвания, и в июне будет бороться за звание “Миссис США“. Уже совсем скоро девушка будет представлять США в финале конкурса Mrs. Globe, который будет проходить в Калифорнии.

Напомним также, что стало известно, кто заменит беременную Ребрик в эфире утреннего шоу. Подробнее по ссылке.

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Теги: конкурс красоты, украинка, победительница, фото, Яна Власюк
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (7)
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ДонКарлитоUA    16.04.2018, 19:27
Оценка:  0
ДонКарлитоUA
Знай наших проституток!Украинка выиграла конкурс красоты в СШП.
гость  (аноним)  16.04.2018, 19:22
Оценка:  0
гость
шо вы накинулись, як дворови собаки...
navigator2    16.04.2018, 19:16
Оценка:  0
navigator2
Боже да вона ж старшна як чорт!
novo-belichi    16.04.2018, 19:03
Оценка:  0
novo-belichi
Страшненькая
гость  (аноним)  16.04.2018, 18:44
Оценка:  +1
гость
так ничего особенного я в ней не вижу и не красавица она!!! блин, намного красивее девки у нас есть.............
гость  (аноним)  16.04.2018, 18:28
Оценка:  0
гость
Случайновид типичной дешевой проститутки
pусский  (аноним)  16.04.2018, 18:19
Оценка:  -1
pусский
Ага, рассказывай мне дальше, что "случайно наткнулась"... Судя по всему, эта украинка Власюк делает отличный сосюк, даже латиноамериканки и ниггерши отдыхают, так она и “Миссис США“ быстро станет!
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