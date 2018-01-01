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Все обсуждают: Кэти Перри и Орландо Блум воссоединились

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Кэти Перри публично призналась в любви Орландо Блуму - СМИ.
Кэти Перри и Орландо Блум снова вместе (фото)
Кэти Перри и Орландо Блум снова вместе (фото)
gettyimages.com

О расставании певицы Кэти Перри и актера Орландо Блума стало известно в марте 2017. Артистка лично сообщила эту новость. А уже летом появились догадки, что артисты воссоединились, но пара никак не прокомментировала информацию.

Кэти Перри и Орландо Блум фото
Кэти Перри и Орландо Блум фото
gettyimages.com

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Теперь о том, что Кэти Перри и Орландо Блум вместе, заговорили снова, а поводом стало публичное признание Кэти Перри, которое она произнесла со сцены во время концерта:

Я чувствую себя очень любимой, и эта песня о любви такая, какой раньше вы не ощущали.

Отметим, певица не уточнила, что обращается именно к Орландо Блуму, но, как утверждают очевидцы, актер присутствовал на этом концерте.

Напомним, стало известно, что у Леонардо Ди Каприо новый роман. Подробности узнайте по ссылке.

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Теги: Кэти Перри, Орландо Блум, воссоединение, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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