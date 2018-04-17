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Вслед за сестрой: Хлои Кардашьян дала необычное имя ребенку

Комментариев: 1
Хлои Кардашьян призналась, как назвала новорожденную дочь.
Хлои Кардашьян назвала имя ребенка
Хлои Кардашьян назвала имя ребенка
instagram.com/khloekardashian

Хлои Кардашьян недавно стала мамой. Голливудская дива преждевременно родила девочку якобы из-за измен возлюбленного. Но имя ребенка Хлои не называла.

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Теперь стало известно, как Хлои Кардашьян назвала своего ребенка. Девушка дала необычное имя новорожденной дочери – Тру, что в переводе означает «правда», а сообщила об этом на странице в Instagram:

Наша маленькая девочка, Тру Томсон, украла наши сердца, и мы поражены любовью. Такое благословение приветствовать этого ангела в семье! Мамочка и папочка!

Инстаграм Хлои Кардашьян фото
Инстаграм Хлои Кардашьян фото
instagram.com/khloekardashian

Отметим, сестра Хлои, Ким Кардашьян, тоже дает своим детям непривычные имена: к примеру, сына зовут Сеинт, а младшую дочь – Чикаго.

Напомним, Дмитрий Комаров исполнил мечту ребенка. Подробности узнайте по ссылке.

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Теги: Хлои Кардашьян, преждевременные роды, дочь, имя, необычное имя, фото, пост, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  17.04.2018, 16:26
Оценка:  0
pусский
А я своего сына назвал Пиздюк, ведь он сын отца своего - настоящего русского мужика из великой России, бля!
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