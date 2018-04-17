Вслед за сестрой: Хлои Кардашьян дала необычное имя ребенку

Хлои Кардашьян призналась, как назвала новорожденную дочь.

Хлои Кардашьян недавно стала мамой. Голливудская дива преждевременно родила девочку якобы из-за измен возлюбленного. Но имя ребенка Хлои не называла.

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Теперь стало известно, как Хлои Кардашьян назвала своего ребенка. Девушка дала необычное имя новорожденной дочери – Тру, что в переводе означает «правда», а сообщила об этом на странице в Instagram:

Наша маленькая девочка, Тру Томсон, украла наши сердца, и мы поражены любовью. Такое благословение приветствовать этого ангела в семье! Мамочка и папочка!

Инстаграм Хлои Кардашьян фото instagram.com/khloekardashian

Отметим, сестра Хлои, Ким Кардашьян, тоже дает своим детям непривычные имена: к примеру, сына зовут Сеинт, а младшую дочь – Чикаго.

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