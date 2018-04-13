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Хлое Кардашьян преждевременно родила ребенка

Комментариев: 2
Хлое Кардашьян родила раньше срока из-за измены отца ребенка.
Хлое Кардашьян родила преждевременно
Хлое Кардашьян родила преждевременно
instagram.com/khloekardashian

О беременности Хлое Кардашьян было известно давно. Голливудская дива не скрывала, что ожидает ребенка, и даже делилась весьма откровенными фото.

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Будучи на последних месяцах беременности, Хлое узнала об изменах отца ребенка – Тристана Томпсона, что вызвало преждевременные схватки. В результате Хлое Кардашьян родила девочку, сообщает издание People.

Отметим, в роддоме Хлое Кардашьян поддерживали ее родные и близкие.

Напомним, Джамала после рождения ребенка сменила прическу. Фото смотрите по ссылке.

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Теги: Хлое Кардашьян, роды, преждевременные роды, ребенок, измена, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  13.04.2018, 12:27
Оценка:  0
pусский
И получился пиндосский выкидыш, бля! Гы-гы-гы-гы!
петенька  (аноним)  13.04.2018, 12:11
Оценка:  -1
петенька
Хочу в пуканчик!
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