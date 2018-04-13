Хлое Кардашьян преждевременно родила ребенка
Хлое Кардашьян родила раньше срока из-за измены отца ребенка.
О беременности Хлое Кардашьян было известно давно. Голливудская дива не скрывала, что ожидает ребенка, и даже делилась весьма откровенными фото.
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Будучи на последних месяцах беременности, Хлое узнала об изменах отца ребенка – Тристана Томпсона, что вызвало преждевременные схватки. В результате Хлое Кардашьян родила девочку, сообщает издание People.
Отметим, в роддоме Хлое Кардашьян поддерживали ее родные и близкие.
Напомним, Джамала после рождения ребенка сменила прическу. Фото смотрите по ссылке.
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